Notizie del mattino (07.01.2025)

La sessione asiatica ha avuto un andamento misto. Il Nikkei giapponese ha recuperato parte del terreno perso dopo il crollo di ieri, mentre l'Hang Seng cinese continua a registrare perdite, con un calo aggiuntivo dell'1,7%.

I futures attualmente indicano un'apertura leggermente negativa nella sessione europea in contanti.

Nvidia annuncia le GPU di nuova generazione RTX 5090 e RTX 5080; inoltre, il CEO di Nvidia definisce i robot un'opportunità "da miliardi di dollari" per la prossima fase di crescita dell'azienda. Jensen Huang ha presentato modelli di intelligenza artificiale per umanoidi e una collaborazione con Toyota sulle auto autonome al CES.

Michael Barr, il capo regolatore della Federal Reserve, ha annunciato che si dimetterà il 28 febbraio, in una mossa a sorpresa che eviterà una potenziale battaglia legale con il presidente eletto Donald Trump.

Il Ministro delle Finanze giapponese Katsunobu Kato ha ribadito le preoccupazioni sulle vendite speculative dello yen, dato che la valuta ha raggiunto quota 158,40 yen per dollaro. Questo livello non è lontano dalla soglia di 160 yen che aveva innescato l'intervento sei mesi fa. La coppia USD/JPY limita i guadagni registrati nella prima sessione asiatica, toccando i livelli più alti visti da luglio 2024.

Oggi l'attenzione degli investitori si concentra sui dati dell'IPC di Svizzera, Francia e zona Euro, così come sui dati IMS per il settore dei servizi negli Stati Uniti. Gli investitori potrebbero anche prestare attenzione alla pubblicazione dei dati JOLTS relativi al mercato del lavoro.

I metalli preziosi sono in rialzo questa mattina. I prezzi dell'oro sono aumentati dello 0,36%, mentre quelli dell'argento sono cresciuti dello 0,65%.

Allo stesso tempo, si registrano cali vicini al 2,5% nel gas naturale, che ieri ha esteso i guadagni dinamici dopo la pubblicazione di nuove previsioni di freddo intenso negli Stati Uniti.

Il sentimento nel mercato delle criptovalute è misto. Bitcoin rimane sopra la soglia dei 101.000 dollari, anche se da una prospettiva tecnica mantiene una tendenza al rialzo relativamente dinamica.

Le valute dell'area Antipodi, il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, sono attualmente le migliori performer nel mercato FX. D'altra parte, lo yen giapponese già menzionato e il dollaro statunitense sono sotto pressione.

Mappa termica che mostra la volatilità attualmente osservata nel mercato FX. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.