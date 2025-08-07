Notizie del mattino (07.08.2025)

Wall Street ha chiuso in rialzo ieri , recuperando parte delle perdite accumulate alla fine della scorsa settimana (S&P 500: +0,7%, DJIA: +0,2%, Nasdaq: +1,2%). Le azioni a bassa capitalizzazione hanno subito una correzione (Russell 2000: -0,2%). I futures sugli indici in Europa e negli Stati Uniti indicano un proseguimento dell’ottimismo nella sessione odierna (US100: +0,25%, US500: +0,2%, EU50: +0,45%).

I dazi reciproci di Donald Trump sono entrati in vigore a mezzanotte (es. Regno Unito: 10%, UE e Giappone: 15%, Svizzera: 39%). Il Presidente USA ha anche minacciato tariffe del 100% sui semiconduttori, anche se si prevede che le aziende che investono negli Stati Uniti riceveranno esenzioni in questo settore, rassicurando così gli investitori riguardo a possibili interruzioni della catena di approvvigionamento.

Apple (AAPL.US) ha annunciato un ulteriore investimento di 100 miliardi di dollari come parte del nuovo programma "America Manufacturing Program". I fondi saranno destinati alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di componenti dei prodotti Apple. Il progetto punta a creare 20.000 nuovi posti di lavoro in 4 anni e si allinea con l'agenda manifatturiera americana promossa da Trump. Le azioni Apple hanno esteso i guadagni nel dopo mercato di un ulteriore 2,5%.

Le esenzioni annunciate sui dazi per i semiconduttori stanno alimentando l'ottimismo nella sessione Asia-Pacifico. JP225, HK.cash e CHN.cash registrano aumenti intorno allo 0,5%, AU200 è stabile, mentre il Nifty 50 dell'India continua a scendere a causa dell'innalzamento dei dazi ritorsivi di Trump al 50%.

La stagnazione in Australia è dovuta principalmente al crollo delle importazioni (-3,1% a/a, precedente: +3,3%). L'avanzo commerciale è salito a 5,365 miliardi di AUD (previsione: 3 miliardi).

Toyota ha riportato un calo del 37% dell'utile netto nell'ultimo trimestre. L'azienda ha abbassato la previsione di utile operativo da 3,8 trilioni di yen a 3,2 trilioni, citando i dazi come causa principale.

La bilancia commerciale della Cina è calata più del previsto (da 114,7 miliardi di dollari a 98,2 miliardi; previsione: 104,7 miliardi), a causa di un inaspettato aumento delle importazioni (+4,1% a/a, previsione: -1%, precedente: +1,1%). Le esportazioni sono aumentate del 7,2% (previsione: 5,6%, precedente: 5,9%), segnalando una forte attività di spedizione durante l'attuale tregua commerciale con gli USA, che probabilmente sarà estesa oltre il 12 agosto.

Sul mercato valutario, le valute oceaniche sono in testa (AUDUSD: +0,2%, NZDUSD: +0,25%) spinte dall'avanzo commerciale più ampio dell'Australia. L'indice del dollaro statunitense ha interrotto un calo durato 4 giorni. Il franco svizzero e l'euro (EURUSD: 1,167) si rafforzano dello 0,1% rispetto al dollaro. Sterlina, yen e dollaro canadese registrano guadagni marginali contro l'USD (0,3-0,7%).

L'oro rimbalza dello 0,25% a 3.377 dollari l'oncia, l'argento dello 0,6% a 38,05 dollari l'oncia, e sia il petrolio Brent che il WTI recuperano dopo 5 giorni di ribassi (circa +0,75%) grazie alla pressione di Trump sugli importatori di petrolio russo. Il gas naturale (NATGAS) estende i rialzi con un +0,25%.

Il sentiment nel mercato crypto è misto: Bitcoin scende dello 0,5% a 114.670 dollari, Ethereum sale dello 0,15% a 3.680 dollari, mentre la maggior parte dei token minori è in calo (Chainlink: -0,5%, Solana: -0,2%).

