Notizie del mattino (17.11.2025)

Gli indici dell’Asia–Pacifico mostrano una seduta mista. Gli indici cinesi perdono tra lo 0,50% e lo 0,70%, l’AU200.cash australiano guadagna lo 0,45% e il JP225 giapponese è in calo dello 0,50%.

Nel mercato FX la volatilità è limitata. I movimenti della maggior parte delle valute restano entro un intervallo di +/-0,15%. Il dollaro USA rimbalza, guadagnando lo 0,15%.

Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha parlato con cautela di un nuovo taglio dei tassi a dicembre, indicando che i dati non lo giustificano ancora. Al momento, il mercato prezza solo una probabilità del 43,9% di un taglio di 25 punti base alla riunione di dicembre.

Olli Rehn della BCE ha avvertito che l’inflazione potrebbe scendere sotto l’obiettivo del 2% a causa dell’energia più economica, dell’euro più forte e della crescita salariale più lenta; un taglio a dicembre non è escluso, ma i rischi sono bilanciati.

Tokyo sta preparando un pacchetto superiore a 17.000 miliardi di JPY per ridurre i costi della vita e sostenere investimenti in AI e semiconduttori; l’approvazione del governo è attesa per questo venerdì.

La lettura preliminare del PIL è scesa dell’1,8% annualizzato (meglio del −2,4% previsto) a causa del calo delle esportazioni e dei consumi, in parte legato ai dazi e alle nuove normative abitative. Un dato positivo è stato l’aumento dell’1,0% degli investimenti in capitale.

Quattro navi armate della Guardia Costiera cinese sono entrate brevemente nelle acque amministrate dal Giappone vicino alle isole contese. La Cina ha emesso avvisi di viaggio e studio riguardo al Giappone; Tokyo invierà un diplomatico di alto livello a Pechino per stabilizzare le relazioni.

Berkshire Hathaway ha rivelato un nuovo investimento da circa 4,3 miliardi di USD in Alphabet, rendendola la decima maggiore partecipazione del portafoglio.

Samsung sta aumentando i prezzi della memoria del 30–60% — i prezzi dei contratti per la DRAM server (soprattutto DDR5) sono aumentati a causa delle carenze legate al boom dell’AI.

Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha dichiarato che il Dipartimento di Stato intende designare il cartello Suns (presumibilmente guidato da Maduro) come organizzazione terroristica. Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero avviare colloqui con Maduro, mentre la presenza militare USA vicino al Venezuela cresce.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.