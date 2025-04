Notizie del mattino (09.04.2025)

I mercati stanno reagendo con un’altra ondata di vendite all’introduzione di ampi dazi del 104% sulle importazioni dalla Cina, entrati ufficialmente in vigore oggi, ora della costa orientale degli Stati Uniti.

Le speranze di un intervento dell’ultimo minuto da parte di Pechino sono svanite, confermando l’atteggiamento fermo della Cina nei confronti della politica commerciale aggressiva di Trump.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono in calo del 2,00% oggi, avvicinandosi ai minimi di lunedì. L’indice del dollaro USDIDX perde lo 0,70%, mentre l’oro guadagna l’1,20% a 3020 dollari per oncia.

Gli indici della regione Asia-Pacifico registrano perdite comprese tra l’1,50% e il 3,00%, con l’eccezione degli indici cinesi, che stanno rimbalzando tra il 2,00% e il 3,00%. Tuttavia, il rimbalzo è visibile solo nei contratti CFD, mentre gli indici “cash” perdono tra l’1,50% e il 2,00%.

La Banca Popolare Cinese ha nuovamente fissato un tasso di cambio interno più basso per lo yuan, portandolo al livello minimo dal 2007. Negli ultimi giorni, la PBOC ha consentito gradualmente una svalutazione dello yuan, nel tentativo di attenuare l’impatto dei dazi statunitensi.

Trump ha annunciato che il tanto atteso dazio sui farmaci è inevitabile, definendolo “cruciale”.

Trump ha accusato la Cina di indebolire deliberatamente lo yuan per ridurre l’impatto dei dazi statunitensi. Secondo lui, ciò fa parte della strategia di Pechino per mantenere la competitività delle esportazioni in un contesto di crescenti tensioni commerciali.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha assunto una posizione prudente, indicando che la banca centrale si trova in una fase di attesa per valutare gli effetti più ampi dei dazi. Nel frattempo, i funzionari giapponesi si stanno preparando per colloqui diretti con i rappresentanti statunitensi a Washington.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha tagliato il tasso d’interesse chiave di 25 punti base, portandolo al 3,5%, citando l’aumento dell’incertezza globale. La decisione era in linea con le aspettative.

I verbali della riunione indicano che la RBNZ considera possibile un ulteriore taglio dei tassi nel caso in cui le condizioni del commercio globale peggiorassero. È stato sottolineato l’impatto ambiguo dei dazi sull’inflazione.

In risposta all’imposizione da parte degli Stati Uniti di un dazio del 25% su veicoli e componenti importati, la Corea del Sud ha annunciato un pacchetto di sostegno per la propria industria automobilistica.

La Corea del Sud ha ridotto l’imposta sull’acquisto di automobili dal 5% al 3,5% fino a metà 2025 e ha aumentato i sussidi per i veicoli elettrici dal 20–40% al 30–80%, estendendoli fino alla fine dell’anno. Queste misure mirano a proteggere i produttori nazionali e a sostenere la domanda.

Fitch Ratings stima che i nuovi dazi potrebbero temporaneamente aumentare le entrate del governo statunitense fino a 800 miliardi di dollari, innalzando l’aliquota effettiva dei dazi al 25%. Tuttavia, l’agenzia avverte che i costi economici a lungo termine potrebbero superare tali benefici.

Fitch ha espresso preoccupazione per il fatto che l’aumento dei costi delle importazioni possa limitare la spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese, rallentando così la crescita economica complessiva.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.