Notizie del mattino (09.06.2025)

I futures sugli indici statunitensi sono leggermente in calo, con ribassi dello 0,1–0,2% nella mattinata di lunedì, dopo il rally di venerdì scorso che ha spinto l’S&P 500 oltre la soglia dei 6.000 punti — il livello più alto da febbraio.

L’evento di mercato più importante di oggi è la riunione in Cina tra il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent, il Segretario al Commercio Lutnick e il Rappresentante per il Commercio Greer. Alle 14:00 GMT verranno pubblicati i dati sulle vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso statunitensi di maggio, mentre alle 15:00 GMT saranno resi noti i dati sulle aspettative d’inflazione della Fed di New York.

Il sentiment in Europa è leggermente più debole, con i future sui principali indici che registrano perdite molto contenute. Al contrario, gli indici asiatici mostrano una performance più solida.

I dati sull’inflazione al consumo (CPI) di maggio in Cina hanno mostrato un calo su base annua leggermente inferiore alle attese. Il CPI è sceso simbolicamente dello -0,1%, contro previsioni di -0,2% e rispetto al -0,1% del mese precedente. Su base mensile, il CPI è diminuito dello -0,2%, dopo un aumento dello 0,1% il mese scorso.

I prezzi alla produzione (PPI) in Cina sono diminuiti più del previsto a maggio, registrando un -3,3% su base annua rispetto a una previsione di -3,2% e a -2,7% di aprile. I futures CHN.cash sono in lieve rialzo questa mattina.

In Giappone, l’Economy Watchers Survey è risultato leggermente migliore delle attese a 44,4, superando la previsione di 43,9 e in aumento rispetto al 42,6 precedente. Un accordo commerciale con gli Stati Uniti rimane ancora irrisolto.

L’EUR/USD guadagna oltre lo 0,2%, scambiando sopra quota 1,142, trainato da una generale debolezza del dollaro. La volatilità nei prodotti agricoli è bassa, anche se il tono generale è positivo.

Nel mercato dell’energia, il gas naturale è in calo di oltre l’1%, mentre il petrolio è praticamente invariato, attestandosi intorno ai 66 dollari al barile. I metalli preziosi sono in rialzo, con l’argento che supera i 36 dollari l’oncia e il platino che consolida il trend rialzista, salendo di oltre il 2% a 1.200 dollari l’oncia. Il Bitcoin è stabile intorno ai 105.500 dollari.

