Notizie del mattino(09.10.2024)

I tori sono riusciti a mantenere il controllo fino alla chiusura della sessione cash di ieri negli Stati Uniti. Nonostante abbiano ridotto alcuni guadagni, gli indici hanno chiuso in territorio positivo. L'US500 ha guadagnato lo 0,40% raggiungendo i 5.790 punti, mentre l'US100 ha mantenuto i 20.250 punti, guadagnando l'1,20%.

Il vice presidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, ha dichiarato che i rischi per gli obiettivi della banca centrale in termini di occupazione e inflazione sono ora simili. Jefferson prevede che l'economia statunitense continuerà a muoversi verso l'obiettivo di inflazione della Fed.

Il dollaro neozelandese (NZD) è oggi la valuta più debole, perdendo circa lo 0,6-0,8% dopo la decisione della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sui tassi d'interesse. La RBNZ ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base mercoledì, dichiarando che la politica monetaria rimane restrittiva.

A seguito della posizione accomodante della banca, i mercati stanno ora prevedendo un outlook più aggressivo per un allentamento monetario, che ha portato a una forte svendita dell’NZD. La decisione di abbassare il tasso di riferimento al 4,75% era in linea con le previsioni di mercato e con le aspettative della maggior parte degli economisti.

Gli indici cinesi stanno rallentando il loro calo dopo il forte ribasso di ieri. L'Hang Seng Index (HSI) guadagna lo 0,20% raggiungendo i 21.000 punti e l'Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) guadagna lo 0,35% raggiungendo i 7.500 punti. Tuttavia, la domanda non è abbastanza forte da causare aumenti. Le preoccupazioni degli investitori riguardo alla mancanza di ulteriori stimoli fiscali da parte del governo cinese rimangono significative.

La Banca Mondiale sostiene che il tasso di crescita economica della Cina diminuirà nel 2025, mettendo in dubbio le recenti misure di stimolo. Il tasso di crescita della Cina scenderà al 4,3% rispetto al 4,8% previsto per il 2024.

A seguito dei pacchetti di stimolo annunciati, la Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le stime per il 2024 di 0,3%, ma le previsioni per il 2025 sono rimaste invariate. Una debole spesa dei consumatori, problemi nel mercato immobiliare e una popolazione che invecchia sono indicati come le principali sfide, mentre i pacchetti recenti si sono concentrati principalmente sul lato dell'offerta.

Il petrolio ha restituito la maggior parte dei guadagni legati alla potenziale escalation del conflitto in Medio Oriente e ha chiuso ieri con una perdita del 4,80%. Il prezzo di un barile è tornato intorno ai 74 dollari e oggi rimane a questo livello. Il prezzo del Brent si è fermato intorno ai 77,70 dollari al barile.

Morgan Stanley ha aumentato la sua previsione per il prezzo del Brent a 80 dollari al barile (da 75) per il quarto trimestre del 2024. Tuttavia, Morgan Stanley resta prudente, affermando che la domanda è più debole del previsto e la produzione rimane a livelli elevati.

Nel mercato delle criptovalute prevale ancora un sentimento misto. Il Bitcoin sta guadagnando lo 0,50% oggi, raggiungendo i 62.500 dollari, con il principale livello di resistenza ancora nella zona intorno ai 64.000 dollari. Ethereum sta guadagnando lo 0,35%, salendo a 2.450 dollari.

