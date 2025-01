Notizie del mattino (10.01.2025)

La sessione finale dei mercati finanziari di questa settimana ha inizio. Gli indici asiatici registrano oggi cali moderati, dopo che Bitcoin, uno dei principali rappresentanti dei mercati speculativi, è sceso ieri sotto i 92.000 dollari.

A Wall Street, il tema del giorno sarà la lettura dei dati NFP, il rapporto più importante sul mercato del lavoro statunitense. Gli investitori possono aspettarsi che, con la pubblicazione dei dati alle 13:30 GMT, la tensione sui mercati potrebbe diventare sufficientemente alta da generare una maggiore volatilità su molti strumenti dei mercati degli indici, delle valute e delle materie prime.

Il mercato prevede di mantenere il ritmo di crescita dei guadagni rispetto al mese scorso, ma comunque assume una lettura più bassa per il cambiamento dell’occupazione non agricola.

Nel frattempo, oggi gli investitori apprenderanno anche il tasso di disoccupazione in Svizzera, l’inflazione in Norvegia, lo stato del mercato del lavoro in Canada (l’equivalente dei dati NFP statunitensi) e le previsioni sull’inflazione a medio termine dall’Università del Michigan.

I mercati dei futures attualmente indicano un calo di circa lo 0,11% nell’indice Euro Stoxx 50 all’inizio della sessione odierna.

La banca centrale cinese ha annunciato oggi che sospenderà temporaneamente gli acquisti di obbligazioni governative a causa di una carenza di offerta, portando a un aumento dei rendimenti delle obbligazioni di varie scadenze.

Nel mercato valutario (FX), i maggiori rialzi si registrano nel dollaro statunitense. La coppia USD/JPY è attualmente scambiata intorno a 158,4 yen per dollaro, che rappresenta il massimo locale della zona di consolidamento di questa settimana. Al contrario, le valute legate alla sterlina britannica e al dollaro neozelandese stanno performando male oggi.

Le criptovalute stanno recuperando terreno oggi. Bitcoin guadagna l’1,7%, mentre Ethereum aggiunge l’1,3%. NATGAS riprende il suo trend rialzista e aggiunge l’1,85% oggi.

Anche i metalli preziosi stanno registrando una buona performance, con l’oro in rialzo dello 0,2% e l’argento dello 0,44%.

