Notizie del mattino (10.10.2025)

Punti chiave I futures sugli indici statunitensi sono in rialzo.

La fine della guerra nello Stretto di Gaza.

I dati dell’Università del Michigan (UoM) sono al centro dell’attenzione dei trader.

I futures sugli indici statunitensi stanno rimbalzando oggi dopo una seduta dominata dai venditori ieri. Detto ciò, sia l’S&P 500 che il Nasdaq 100 sono riusciti a recuperare una buona parte delle perdite verso la chiusura di ieri. PepsiCo e United Airlines sono salite tra il 3% e il 4% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.

Oggi l’attenzione è rivolta ai dati dell’Università del Michigan su fiducia dei consumatori e aspettative d’inflazione (ore 16:00), oltre che agli interventi di alcuni funzionari della Fed (Goolsbee, Musalem).

I listini azionari asiatici sono scesi dello 0,8%, trascinati al ribasso dai titoli tecnologici in Giappone e Cina. Il produttore cinese di semiconduttori SMIC è crollato del 7% dopo la notizia che alcune società di brokeraggio hanno ridotto a zero il rapporto di finanziamento a margine del titolo, citando valutazioni elevate. Un indice di riferimento per i titoli tecnologici cinesi quotati a Hong Kong si avvia verso la peggior settimana dall’inizio di agosto.

Le materie prime energetiche, come petrolio greggio e gas naturale, registrano lievi ribassi. Tra i metalli, l'oro è pressoché invariato, mentre l'argento rimbalza dell'1,4%.

Ieri la Cina ha deciso di imporre restrizioni all’export per i prodotti che contengono anche solo tracce di materiali o metalli cinesi, incluse le terre rare. Di conseguenza, la rivendita di un prodotto che incorpora un componente cinese richiederà l’ottenimento di una licenza speciale da Pechino.

Donald Trump ha dichiarato che gli americani “potrebbero semplicemente dover smettere di importare l’enorme volume di beni dalla Cina”. Ha inoltre indicato che gli Stati Uniti hanno preparato una proposta secondo la quale agli aerei cinesi diretti negli USA sarebbe vietato sorvolare la Russia. Inoltre, ieri gli Stati Uniti hanno aperto un’indagine sul produttore cinese di router e dispositivi Wi-Fi TP-Link, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

