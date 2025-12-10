Notizie del mattino (10.12.2025)

La sessione americana si è chiusa mista: il Dow Jones è sceso dello 0,3%, l’S&P 500 ha perso lo 0,09%, mentre il NASDAQ è salito dello 0,13%. Il miglior indice è stato il Russell 2000, che ha guadagnato lo 0,21%; nonostante un nuovo record intraday, non è però riuscito a chiudere ai massimi storici.

L’attenzione del mercato è completamente rivolta alla riunione del FOMC di oggi. Dall’inizio della settimana gli operatori si muovono in modalità attendista. Le aspettative sulla decisione della Fed riguardano non solo il livello dei tassi d’interesse, ma soprattutto il tono del comunicato e le nuove proiezioni, che dovrebbero indicare il ritmo dei futuri tagli.

La maggior parte dei mercati prevede un taglio di 25 punti base al 3,75%.

Ieri Kevin Hassett, considerato uno dei favoriti per la presidenza della Fed, ha affermato che la banca centrale ha ancora ampio margine per ulteriori riduzioni dei tassi, che potrebbero superare i consueti 25 punti base. Ha sottolineato che le decisioni dovrebbero essere guidate dai dati.

In ottobre, il numero di posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti è aumentato leggermente a 7,67 milioni, contro 7,66 milioni di settembre, indicando che la domanda di lavoro rimane relativamente elevata, anche se l’incremento moderato segnala un ritmo di assunzioni ancora lento nell’economia.

A novembre, l’inflazione CPI della Cina è aumentata dello 0,7% su base annua, registrando il ritmo più rapido da marzo 2024 e in linea con le attese. Tuttavia, su base mensile il CPI è sceso dello 0,1%, e la profonda deflazione nei prezzi alla produzione conferma che l’economia continua a fare i conti con domanda debole e pressioni deflazionistiche nel settore industriale.

Il CPI cinese di novembre è stato in linea con le aspettative, ma il dato mese su mese è risultato debole, così come il PPI. Insieme ai nuovi segnali di possibili stimoli economici e alle indiscrezioni su un taglio del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR), questo crea un quadro interessante per il 2026, soprattutto perché le recenti prese di profitto hanno esercitato pressione sui mercati azionari cinesi.

In ottobre, circa 2.400 migranti netti sono arrivati in Nuova Zelanda, indicando un aumento moderato ma costante della popolazione del paese.

Nel mercato dei metalli preziosi, l’argento ha toccato oggi un nuovo massimo storico, superando per la prima volta i 60 dollari l’oncia. Il rialzo è sostenuto da un’offerta globale limitata, da una crescente domanda industriale e da un maggiore interesse degli investitori. L’oro, invece, rimane intorno ai 4.200 dollari.

Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin si mantiene attorno ai 92.600 dollari, mentre Ethereum oscilla intorno ai 3.320 dollari.

