Taglio Tassi Fed

- Oggi il Taglio dei Tassi Fed verso il 3,5-3,75%
- Mercato del Lavoro determinante per la prossima riunione del 28 gennaio
- Attenzione al Mercato dei Titoli di Stato e al "flight to quality"
- Mercati Azionari ancora in fase di Test dei Massimi mensili
Arriva il giorno del tanto atteso taglio dei tassi da parte della Fed, un evento che potrebbe avere delle ripercussioni importanti per il prossimo futuro. Nel frattempo siamo a pochi giorni dalla chiusura effettiva del mese di dicembre, un mese notoriamente positivo che potrebbe confermare i massimi di novembre come massimi venduti seppur con una chiusura mensile positiva. Al momento i mercati azionari rimangono sui massimi, ancora in fase di test nelle zone di vendita delle scorse settimane.
Cosa Attendersi dal Taglio dei Tassi Fed
Taglio da 0,25% nella forchetta 3,5-3,75%, aspettative per il taglio che arrivano a sfiorare il 90% di probabilitá a poche ore dalla riunione del Fomc, aspettative che sono cambiate drasticamente da quando i dati del mercato del lavoro hanno iniziato a segnare dei risultati poco incoraggianti. Abbiamo visto di recente i dati del report Challenger essere palesemente negativi, cosí come i bistrattati dati di Adp, dati che misurano la variazione dell'occupazione in Usa ma che di fatto fanno scalpore solamente quando tendono ad essere particolarmente negativi. La scorsa settimana di norma dovevano uscire i dati sul tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls, gli unici dati del mercato del lavoro considerati dalla Fed per le loro decisioni sui tassi, dati che invece usciranno il 16 dicembre per via dello shutdown. In sostanza il taglio di oggi deriva dal pessimo andamento dei dati usciti nel mese di novembre e dal trend negativo iniziato sul finire dell'estate. Nella pratica, comandano i dati del mercato del lavoro. Occhio al dot-plot, ossia le proiezioni economiche che usciranno stasera insieme alla decisione sul taglio dei tassi.
Le aspettative per i Tassi a gennaio
Il taglio di oggi é praticamente "certo", iniziamo a vedere cosa ci si aspetta da gennaio. Il 28 gennaio arriverá la decisione in merito ai tassi e nel frattempo usciranno per ben due volte i dati del mercato del lavoro osservati dalla Fed. I prossimi Nfp e Tasso di disoccupazione usciranno il 16 dicembre e il 9 gennaio, questi due dati saranno cruciali in quanto determineranno un eventuale taglio e la sua entitá. Se i due dati andranno a peggiorare l'attuale lettura, il taglio sará molto probabile e se i dati avranno un'entitá di peggioramento alta allora il taglio potrebbe anche essere aggressivo. In sostanza, tanto piú peggiorano Nfp e Tasso di Disoccupazione, tanto piú i tagli saranno aggressivi. Per il momento le aspettative vedono un taglio a gennaio con una probabilitá di solo il 21%, una probabilitá al momento molto bassa.
Aspettative taglio tassi per la riunione del 28 gennaio - Fonte: CME - FedWatch Tool
Le ripercussioni di un taglio
I tagli dei tassi potrebbero avere effetti importanti sul mercato obbligazionario dei titoli di Stato, un mercato altamente dipendente dai tassi. In sostanza i tassi Fed incidono sui titoli di Stato Usa e sull'andamento dei titoli di Stato globali, ad eccezione di situazioni particolari e opposte come quella del Giappone. Un taglio dei tassi Fed coincide nel lungo periodo con un ribasso dei rendimenti sui titoli Usa e sui titoli europei, quindi per il primo trimestre del prossimo anno potremmo vedere dei movimenti altamente direzionali sui titoli di Stato globali, in particolar modo quelli di Usa, Uk e Europa. Questi movimenti potrebbero avere anche ripercussioni sull'andamento del mercato azionario in quanto si configura una dinamica di flight to quality, ossia acquisti di titoli di Stato e un conteporaneo deflusso dal mercato azionario.
Mercati azionari ancora in Test
Un test "infinito", siamo ancora sui massimi delle scorse settimane e al di sotto dei massimi di novembre con una dinamica dei prezzi su base mensile che sembrerebbe puntare verso il basso. Al momento vediamo i principali indici Usa sostare ancora sui massimi di ottobre-novembre con una dinamica dei prezzi nel breve che sembra voler confermare quest'area come una zona dove i prezzi potrebbero esplodere in un movimento direzionale. La decisione di questa sera potrebbe essere determinante, ma al momento la dinamica di breve sembra essere faticosamente rialzista fino a prova contraria.
Grafico daily di Nasdaq e il proseguimento del test dei massimi di novembre - Fonte: XStation
