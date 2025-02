Notizie del mattino (11.02.2025)

La sessione di martedì sui mercati asiatici ha registrato cali relativamente contenuti nella maggior parte degli indici azionari. Il sentiment più debole si è manifestato principalmente in Cina, dove il CH50Cash ha perso quasi lo 0,65%.

L'umore non particolarmente ottimista in questa regione del mondo sta mettendo sotto una leggera pressione ribassista anche i contratti basati sugli indici europei e statunitensi. Il contratto DE40 sta attualmente perdendo lo 0,11%, mentre l'US100 è in calo dello 0,3%.

Le principali coppie di valute stanno scambiando con lievi variazioni all'inizio della sessione odierna. Trump sta portando avanti l'introduzione di dazi su acciaio e alluminio, e questo è rimasto un tema chiave sul mercato negli ultimi due giorni. I nuovi dazi del 25% annullano tutti gli accordi esistenti e entreranno in vigore il 4 marzo. Tuttavia, il mercato presume che ci sia la possibilità di alcune concessioni nei negoziati tra i paesi prima di quella data, quindi la reazione del mercato valutario alla notizia è stata relativamente contenuta.

Il dollaro australiano, tuttavia, è stato una certa eccezione. Il primo ministro australiano Albanese ha dichiarato che Trump stava considerando di esentare l'Australia dalle modifiche tariffarie sull'acciaio, ma pochi minuti dopo il mercato è rimasto sorpreso dalle parole di Trump, che ha affermato che non ci sarebbero state eccezioni a queste decisioni. Per questo motivo, l'AUD sta mostrando oggi una maggiore volatilità.

L'oro riprende il suo slancio rialzista e oggi ha raggiunto un nuovo massimo storico sopra i 2940$, con un aumento di oltre l'1%. Tuttavia, al momento l'entità di questi rialzi si è già ridotta allo 0,5%.

Nella giornata odierna, tutta l'attenzione del mercato sarà rivolta alle possibili nuove dichiarazioni di Trump e alla testimonianza del presidente della Fed Powell davanti al Congresso. Per quanto riguarda Powell, dovremmo ricevere estratti del suo discorso pochi istanti prima dell'inizio effettivo della testimonianza, previsto per le 15:00 GMT.

Il NATGAS sta guadagnando l'1,5% oggi ed estende il suo rimbalzo, poiché la parte orientale degli Stati Uniti continua a registrare temperature leggermente più fredde della media, determinando una domanda superiore al solito per la produzione di energia a gas. Heatmap della volatilità attualmente osservata nel mercato FX. Fonte: xStation Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.