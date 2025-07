Notizie del mattino (11.07.2025)

I future di S&P 500, Nasdaq e Dow Jones stanno arretrando di circa lo 0,2% dopo i guadagni di ieri; una correzione più ampia si osserva sul Russell 2000 (US2000: circa -0,4%).

Donald Trump ha annunciato ampi dazi del 35% sul Canada, oltre ai precedenti dazi settoriali già imposti, accusando il vicino di “ritorsioni finanziarie”. In un’intervista alla NBC, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che altri paesi dovranno affrontare dazi tra il 15% e il 20%.

Secondo Austan Goolsbee, presidente della Fed di Chicago, i dazi finora non hanno avuto l’effetto previsto sull’inflazione, ma l’introduzione di nuovi dazi ostacola la possibilità di tagli rapidi dei tassi d’interesse. Goolsbee ha inoltre dichiarato di “non comprendere” l’argomentazione di Trump sui tassi d’interesse e i costi di servizio del debito degli Stati Uniti, sottolineando che il mandato della Fed riguarda inflazione e occupazione, non la politica fiscale.

I mercati Asia-Pacifico reagiscono in modo misto agli ultimi sviluppi della politica commerciale statunitense. I future sugli indici cinesi sono perlopiù in rialzo (Hang Seng: +1,7%, HSCEI: +1,5%), mentre il Nikkei 225 giapponese (-0,15%), l’S&P/ASX 2000 australiano (-0,3%) e il Nifty 50 indiano (-0,75%) sono in territorio negativo.

Un consigliere della PBOC e alcuni economisti stanno sollecitando la Cina a implementare un pacchetto di stimolo fino a 1,5 trilioni di yuan (circa 209 miliardi di dollari) per compensare i dazi statunitensi, stimolare i consumi e mantenere la flessibilità del cambio. Raccomandano anche tagli ai tassi d’interesse, riforme fiscali e una migliore gestione del rischio di credito per le PMI.

Le vendite di camion elettrici in Cina sono aumentate del 175% su base annua nel primo semestre del 2025, riducendo la domanda di diesel e petrolio greggio. La crescita è trainata principalmente dai sussidi e dallo sviluppo rapido delle infrastrutture di ricarica.

Il PMI manifatturiero della Nuova Zelanda è salito a 48,8 a giugno (precedente 47,5).

Mercato valutario: il dollaro si rafforza in risposta ai nuovi dazi di Trump (USDIDX: +0,2%). I principali perdenti sono lo yen giapponese (USDJPY: +0,4%), il dollaro canadese (USDCAD: +0,25%) e il dollaro neozelandese (NZDUSD: -0,25%). L’euro/dollaro (EURUSD) scende dello 0,2% a 1,168. Il franco svizzero registra una correzione più lieve (USDCHF: +0,1%). Il dollaro australiano (AUD) rimane stabile.

I metalli preziosi continuano la loro salita: l’oro guadagna lo 0,3% a 3.340 dollari l’oncia, mentre l’argento sale dell’1% a 37,38 dollari l’oncia.

I future sul Brent e sul WTI hanno interrotto i cali di ieri e stanno scambiando piatti all’apertura di giornata. Anche il gas naturale (NATGAS) è invariato rispetto alla chiusura precedente.

Il mercato delle criptovalute prosegue il rally euforico. I future su Bitcoin (+1,5% a 118.360), Ethereum (+1,75%), Solana (+1,7%) e Ripple (+1,8%) sono tutti in rialzo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

