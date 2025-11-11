Notizie del mattino (11.11.2025)

Il dollaro statunitense è in rialzo oggi, mentre gli indici azionari americani sono per lo più stabili dopo il rally di ieri, quando le azioni Nvidia sono salite di oltre il 5% — la loro performance più forte da aprile. I mercati sono sempre più fiduciosi che il record del più lungo shutdown del governo statunitense stia per concludersi. I senatori democratici hanno rotto le linee di partito per raggiungere un accordo con i repubblicani, e il Senato ha approvato una legislazione per porre fine allo stallo con un voto di 60 a 40. Ora il disegno di legge deve essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti e firmato dal presidente Donald Trump.

Le letture macroeconomiche più importanti di oggi sono l’indice tedesco ZEW sul sentiment economico e sulle condizioni attuali (ore 10:00 GMT) e i dati statunitensi NFIB (ore 11:00 GMT), che offriranno maggiori dettagli sulla situazione delle piccole imprese americane, che impiegano quasi la metà dei lavoratori degli Stati Uniti. Il mercato polacco rimane chiuso oggi per la Festa dell’Indipendenza, mentre i mercati canadesi sono chiusi per il Giorno della Memoria.

Gli indici azionari europei stanno registrando lievi ribassi dopo una sessione debole in Asia, dove sia il Nikkei giapponese sia l’Hang Seng di Hong Kong hanno chiuso in calo. L’indice giapponese Economy Watchers è salito a 49,5, sopra le aspettative di 47,1 e il valore precedente di 47,5. I metalli preziosi sono in rialzo, in parte a causa della prospettiva di una riapertura del governo, con l’oro che si attesta intorno a 4.130 dollari l’oncia, vicino ai massimi delle ultime tre settimane. Le materie prime energetiche sono invece in leggero calo, con petrolio e gas naturale sotto pressione.

I ricavi di Vodafone per il primo semestre si sono attestati a 19,61 miliardi di euro, leggermente al di sotto delle aspettative di 19,62 miliardi, mentre il debito netto è sceso a 25,94 miliardi (stime: 27,19 miliardi). L’EBITDA rettificato ha raggiunto 5,73 miliardi (stime: 5,65 miliardi). Nel secondo trimestre, i ricavi da servizi sono stati pari a 8,47 miliardi (stime: 8,26 miliardi), e la crescita organica dei ricavi da servizi nel Regno Unito è stata dell’1,2% (stime: 1,58%). L’azienda prevede che il flusso di cassa libero rettificato (FCF) a fine anno sarà nella parte alta della fascia 2,4–2,6 miliardi di euro, e l’EBITDA rettificato nella parte alta della fascia 11,3–11,6 miliardi.

Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin resta sopra i 105.000 dollari, ed Ethereum si aggira intorno ai 3.550 dollari, anche se la maggior parte delle criptovalute registra ribassi tra il 2% e il 5%; ad esempio, Cardano arretra di oltre il 3%.

Trump ha avvertito che, se la Corte Suprema dovesse annullare i dazi commerciali, una simile decisione potrebbe costare agli Stati Uniti oltre 3.000 miliardi di dollari e danneggiare la sicurezza nazionale. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato che un ampio gruppo di aziende americane trarrebbe beneficio dall’allentamento delle sanzioni e dalla riduzione dei dazi tra Washington e Pechino. Secondo The Information, Apple avrebbe deciso di posticipare il lancio dell’iPhone Thin — una versione leggermente più piccola con fotocamera e batteria meno performanti. Nel frattempo, ministri cinesi e canadesi hanno tenuto colloqui e concordato che entrambe le economie dovrebbero rafforzare la cooperazione.

