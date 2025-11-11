L'unico dato di rilievo di oggi esce negativo, stiamo parlando della disoccupazione Uk che si attesta al 5%, ben al di sopra delle aspettative. Nel frattempo i mercati azionari continuano a salire con il Ftse Mib che fa nuovi massimi storici mentre gli altri indici si ritrovano giá in area test dei livelli settimanali.



DISOCCUPAZIONE UK AL 5%. BOE VERSO IL TAGLIO



Disoccupazione Uk in aumento al 5% dal 4,8% del dato precedente, le stime prevedevano un dato al 4,9%. Aumenta quindi la disoccupazione, dato che mette sotto pressione la Bank of England che di fatto dovrá comunque mettere mano ai tassi con una situazione al limite sull'inflazione. Inflazione al 3,8% e disoccupazione in aumento al 5%, non proprio una condizione ottimale, sta di fatto che l'aumento della disoccupazione dovrebbe portare teoricamente ad un ribasso dell'inflazione, pertanto le probabilitá di taglio dei tassi nella prossima riunione del 18 dicembre sono salite al 61%.



FINE SHUTDOWN. EFFETTO POSITIVO?



Rialzi generalizzati su tutti i mercati nella giornata di ieri dopo le voci circa la fine dello shutdown. Mercati come il Ftse Mib hanno visto addirittura dei nuovi massimi storici, gli altri mercati sono saliti ma rimangono di fatto al di sotto dei massimi settimanali continuando la permanenza nelle aree di test dei giorni scorsi. Si parla di effetto positivo dovuto alla fine dello shutdown, una fine che in realtá potrebbe portare all'uscita di dati macro non proprio eccezionali viste le ultime tendenze. Con la fine dello shutdown dovrebbero uscire i nuovi dati del mercato del lavoro che teoricamente non dovrebbero essere di certo in miglioramento, soprattutto visti i recenti dati del report Challenger che hanno evidenziato 1 milione di posti di lavoro tagliati negli Usa. Per il momento i mercati salgono per i test tecnici.





