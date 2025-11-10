US OPEN: il rischio torna, mentre i mercati scontano la fine della chiusura (10.11.2025)

Punti chiave Wall Street torna a salire dopo l’approvazione del disegno di legge che riaccende le speranze per la fine dello shutdown del governo.

I titoli tecnologici guidano il rally, recuperando quasi tutte le perdite recenti.

Le possibili modifiche all’Obamacare pesano sui titoli delle compagnie assicurative sanitarie.

Wall Street è rimbalzata con forza lunedì dopo che il Senato degli Stati Uniti ha approvato un accordo bipartisan per porre fine al record di 40 giorni di shutdown del governo — il primo passo concreto verso la riapertura delle agenzie federali. I future sugli indici statunitensi hanno recuperato quasi tutte le perdite delle due sessioni precedenti, con un miglioramento del sentiment che si riflette anche sui mercati crypto e obbligazionari (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%). Lo shutdown del governo USA, giunto al suo 41º giorno, ha lasciato senza stipendio 1,4 milioni di lavoratori federali e interrotto servizi essenziali, tra cui il trasporto aereo e gli aiuti alimentari per 41 milioni di americani. L’accordo bipartisan del Senato prevede un finanziamento temporaneo fino al 30 gennaio, stanziamenti annuali per alcune agenzie e il pagamento degli arretrati ai dipendenti pubblici. Tuttavia, diversi senatori democratici, tra cui Schumer e Warren, si sono già opposti alla misura, criticando la mancanza di interventi sui sussidi sanitari in scadenza, la cui votazione è prevista per dicembre. Il pacchetto include anche rimborsi agli stati per i costi dei programmi SNAP e WIC durante lo shutdown, ma deve ancora superare l’esame della Camera prima di arrivare alla firma del presidente Trump. I titoli tecnologici guidano il rally di oggi, con i “Magnifici 7” che trainano i principali indici statunitensi. Nvidia è la migliore del gruppo (NVDA.US: +3,6%), seguita da Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) e Amazon (AMZN.US: +2%). Forti rialzi anche tra i titoli dei semiconduttori (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%). L’ottimismo oggi è diffuso su tutto il mercato, con i settori difensivi (beni di consumo di base, energia, sanità) che cedono terreno a favore dei titoli più orientati alla crescita e al rischio.

Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (D1)

I future sul Nasdaq 100 rimbalzano con forza oggi, attestandosi appena allo 0,3% dal recupero completo delle perdite delle ultime due sessioni. L’indice è tornato sopra la recente resistenza intorno ai 25.375 punti e sta cercando di sfruttare lo slancio rialzista per superare la media mobile esponenziale a 10 giorni. Con il prezzo che si avvicina al centro del suo tipico intervallo di trading e un RSI neutrale intorno a 55, gli investitori hanno margine di manovra per posizionarsi in vista delle ultime notizie sullo shutdown del governo e dell’attuale stagione degli utili, con Nvidia sotto i riflettori questa settimana. Source: xStation5 Company news: I titoli delle compagnie assicurative sanitarie sono scesi lunedì dopo che l’ex presidente Donald Trump ha proposto di reindirizzare i sussidi dell’Obamacare direttamente ai consumatori. Le azioni di Centene sono crollate dell’8,4%, Elevance Health dell’1,6% e UnitedHealth dello 0,3%. I sussidi, che scadranno a fine anno, erano stati introdotti durante la pandemia per aiutare gli americani a basso reddito, ma sono ora al centro del blocco federale di 40 giorni legato al finanziamento sanitario.

sono crollate dell’8,4%, dell’1,6% e dello 0,3%. I sussidi, che scadranno a fine anno, erano stati introdotti durante la pandemia per aiutare gli americani a basso reddito, ma sono ora al centro del blocco federale di 40 giorni legato al finanziamento sanitario. Le azioni di Monday.com sono precipitate del 16% nonostante i risultati record del terzo trimestre e la forte riduzione delle perdite. I ricavi sono aumentati del 26% a 317 milioni di dollari, superando le previsioni, mentre l’utile operativo rettificato ha raggiunto il record di 47,5 milioni. L’azienda ha confermato le sue previsioni annuali, ma le preoccupazioni degli investitori sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul software per il lavoro continuano a pesare sul sentiment, complice una revisione al ribasso della guidance sui ricavi annuali.

sono precipitate del 16% nonostante i risultati record del terzo trimestre e la forte riduzione delle perdite. I ricavi sono aumentati del 26% a 317 milioni di dollari, superando le previsioni, mentre l’utile operativo rettificato ha raggiunto il record di 47,5 milioni. L’azienda ha confermato le sue previsioni annuali, ma le preoccupazioni degli investitori sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul software per il lavoro continuano a pesare sul sentiment, complice una revisione al ribasso della guidance sui ricavi annuali. Il CEO di Nvidia (NVDA.US) , Jensen Huang , ha chiesto maggiori forniture di chip a TSMC durante una visita a Taiwan, segnalando una forte domanda legata all’IA. Ha attribuito il successo di Nvidia al supporto di TSMC, sottolineando che tutti i principali fornitori di memoria per l’intelligenza artificiale hanno ampliato la capacità produttiva. Nonostante le recenti pressioni sui titoli tecnologici a grande capitalizzazione dovute allo scetticismo sull’IA, Nvidia rimane la società più preziosa al mondo. Il CEO di TSMC, C.C. Wei , prevede che le vendite record continueranno poiché la domanda supera l’offerta.

, , ha chiesto maggiori forniture di chip a durante una visita a Taiwan, segnalando una forte domanda legata all’IA. Ha attribuito il successo di Nvidia al supporto di TSMC, sottolineando che tutti i principali fornitori di memoria per l’intelligenza artificiale hanno ampliato la capacità produttiva. Nonostante le recenti pressioni sui titoli tecnologici a grande capitalizzazione dovute allo scetticismo sull’IA, Nvidia rimane la società più preziosa al mondo. Il CEO di TSMC, , prevede che le vendite record continueranno poiché la domanda supera l’offerta. Pfizer (PFE.US: +1%) ha concluso un accordo da 10 miliardi di dollari per acquisire Metsera , sviluppatore di farmaci contro l’obesità, battendo Novo Nordisk in un’accesa gara d’offerta. Metsera ha accettato la proposta di Pfizer citando rischi antitrust nell’offerta di Novo ( NOVOB.DK: +2,2% ). L’accordo offre a Pfizer un ingresso tanto atteso nel redditizio mercato dei farmaci dimagranti, anche se i trattamenti di Metsera sono ancora lontani dal lancio. Novo ha dichiarato che si concentrerà sull’avanzamento della propria pipeline per l’obesità.

ha concluso un accordo da 10 miliardi di dollari per acquisire , sviluppatore di farmaci contro l’obesità, battendo in un’accesa gara d’offerta. Metsera ha accettato la proposta di Pfizer citando rischi antitrust nell’offerta di Novo ( ). L’accordo offre a Pfizer un ingresso tanto atteso nel redditizio mercato dei farmaci dimagranti, anche se i trattamenti di Metsera sono ancora lontani dal lancio. Novo ha dichiarato che si concentrerà sull’avanzamento della propria pipeline per l’obesità. Le azioni di Rumble (RMBL.US) sono salite del 9% dopo che la piattaforma video ha ridotto la perdita netta trimestrale a 16,3 milioni di dollari da 31,5 milioni dell’anno precedente e aumentato il ricavo medio per utente del 7% a 0,45 dollari. I ricavi sono leggermente calati a 24,8 milioni, mentre gli utenti attivi mensili sono scesi a 47 milioni. Gli investitori hanno accolto positivamente i segnali di miglioramento nella monetizzazione e nel controllo dei costi, nonostante il calo della base utenti.

