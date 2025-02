Notizie del mattino (12.02.2025)

Le azioni di Hong Kong sono balzate di oltre il 2%, trainate da un notevole rally tecnologico, con le azioni di Alibaba in aumento dell'8,6% fino a raggiungere un massimo di quattro mesi. Il rialzo è stato alimentato da un rapporto di The Information che ha rivelato una partnership strategica con Apple per sviluppare funzionalità di intelligenza artificiale per gli iPhone in Cina. La notizia ha rafforzato l’ottimismo sulle capacità dell’AI delle aziende tecnologiche cinesi.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha adottato un tono prudente nella sua testimonianza al Congresso, sottolineando che la solidità dell’economia e l’inflazione persistente non giustificano un taglio imminente dei tassi di interesse. I mercati hanno reagito scontando un solo taglio dei tassi entro settembre 2025, rispetto alle precedenti aspettative di due tagli quest'anno.

Lo yen giapponese ha esteso il suo calo per il terzo giorno consecutivo, indebolendosi dello 0,7% a 153,63 per dollaro, a causa delle crescenti preoccupazioni per l’inclusione del Giappone nei piani tariffari di Trump. Il governo giapponese ha formalmente richiesto l’esenzione dai nuovi dazi del 25% su acciaio e alluminio, segnalando crescenti tensioni commerciali.

I rendimenti obbligazionari globali sono aumentati poiché gli investitori si sono riposizionati in vista dei dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti, con il rendimento del Treasury decennale che ha raggiunto il 4,55%. Anche i rendimenti sovrani giapponesi e australiani sono aumentati, riflettendo le aspettative di mercato secondo cui le banche centrali manterranno i tassi elevati più a lungo.

Il mercato delle criptovalute ha mostrato segni di raffreddamento dopo i recenti record, con Bitcoin in calo dell'1,1% a 95.321 dollari ed Ether in ribasso dell'1,4% a 2.586 dollari. Il ritracciamento è avvenuto mentre Trump prevede di nominare Brian Quintenz, attuale capo della politica cripto di a16z, alla guida della CFTC.

I prezzi del petrolio sono scesi dopo che un rapporto industriale ha rivelato un sostanziale aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti, con il WTI in calo a 73,07 dollari e il Brent in ribasso a 76,75 dollari. Il mercato resta preoccupato per la domanda globale a causa dell’escalation delle tensioni commerciali e del loro potenziale impatto sulla crescita economica.

La banca centrale indiana ha intensificato il suo intervento sul mercato, offrendo di iniettare 2,50 trilioni di rupie (28,85 miliardi di dollari) attraverso un’asta repo a tasso variabile overnight – la più grande operazione di liquidità in un solo giorno da oltre un anno. La mossa segue aggressive vendite di dollari per sostenere la rupia in un contesto di deflussi di capitali.

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Kiev mentre la Segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, si prepara per la prima visita in Ucraina di un membro del gabinetto Trump. Le prime notizie indicano una vittima e incendi in quattro distretti. La visita avviene mentre Trump cerca accordi per l’accesso alle risorse minerarie in cambio di aiuti per la difesa.

Apple sta esplorando opportunità di produzione di iPhone in Indonesia come strategia per revocare il divieto di vendita imposto dal governo sui suoi ultimi modelli, secondo Nikkei Asia. L’iniziativa segnerebbe la prima produzione di iPhone nel paese e arriva mentre l’azienda affronta un calo delle vendite in Cina.

Il produttore cinese di veicoli elettrici BYD ha raggiunto nuovi massimi record, poiché gli investitori confidano nella sua strategia di guida intelligente e nella crescente competizione con Tesla. Gli analisti di UBS hanno suggerito che il rally alimentato dall’AI nelle azioni cinesi potrebbe essere “meno che a metà strada,” con Morgan Stanley e JPMorgan che condividono questa visione ottimistica.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha avvertito dei rischi legati all’inflazione persistente dei prezzi alimentari, pur mantenendo l’obiettivo del 2%, sottolineando che l’aumento dei prezzi dei beni di largo consumo sta avendo un impatto negativo sulla popolazione. I commenti seguono la recente decisione della BOJ di alzare i tassi a breve termine allo 0,5%, il livello più alto degli ultimi 17 anni.

Foxconn, il principale produttore di iPhone per Apple, ha annunciato di poter adattare i piani di produzione per aggirare i nuovi dazi statunitensi, sfruttando la sua presenza manifatturiera negli Stati Uniti e in Messico. Tuttavia, il presidente dell’azienda ha avvertito che i dazi nel complesso avranno un impatto negativo sull’economia globale e ridurranno i mercati. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.