Notizie del mattino (12.06.2025)

Il Segretario al Tesoro Bessent ha dichiarato al Congresso che Trump è “molto probabilmente” intenzionato a ritardare l’entrata in vigore dei dazi prevista per l’8 luglio. I Paesi che stanno negoziando in buona fede potrebbero ottenere una proroga. Sono attualmente in corso colloqui con 18 Paesi. Chi non collaborerà andrà incontro a conseguenze.

Nonostante l’annuncio di “90 accordi in 90 giorni”, finora è stato raggiunto solo un accordo preliminare con il Regno Unito. I ritardi stanno alimentando lo scetticismo sul ritmo e sulla serietà dei negoziati. Bessent ha sottolineato che l’obiettivo degli Stati Uniti nei rapporti con la Cina è il commercio equo. Le questioni principali restano la limitazione delle esportazioni cinesi e il riequilibrio del disavanzo commerciale.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Trump intende annunciare nuovi dazi unilaterali entro le prossime due settimane. Non sono stati forniti dettagli. Questa mossa conferma la sua strategia commerciale aggressiva. I mercati attendono informazioni su quali Paesi e settori potrebbero essere interessati dalle nuove tariffe.

Un sondaggio del Ministero delle Finanze giapponese ha mostrato un netto calo della fiducia delle imprese nel secondo trimestre. L’indice delle grandi aziende è sceso a -1,9 e quello dei servizi a -0,5 — le prime letture negative da oltre un anno. I dati aumentano la pressione sulla Banca del Giappone affinché mantenga l’attuale politica nella riunione del 16–17 giugno.

Le aspettative di inflazione dei consumatori in Australia sono salite al 5,0% a giugno, rispetto al 4,1% di maggio — il livello più alto da luglio 2023. Se la tendenza continua, i mercati potrebbero iniziare a prezzare una linea di politica monetaria più restrittiva.

Secondo alcune fonti, Israele sarebbe pronto a colpire strutture militari iraniane, spingendo gli Stati Uniti a raccomandare ai propri cittadini di valutare la possibilità di lasciare la regione.

Nonostante ciò, i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran restano in programma per domenica. I messaggi contrastanti evidenziano un elevato livello di incertezza geopolitica. I prezzi del petrolio sono inizialmente saliti, ma non sono riusciti a mantenere i guadagni.

La Banca Centrale Europea ha riferito che le banche centrali di tutto il mondo hanno continuato ad acquistare oro a livelli record nel 2024. La quota dell’euro nelle transazioni valutarie internazionali resta intorno al 19%, rendendolo la seconda valuta più utilizzata al mondo.

Il vicepresidente cinese Han Zheng ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, esprimendo l’intenzione della Cina di approfondire la cooperazione con l’UE. Ha sottolineato il sostegno agli obiettivi di sviluppo multilaterale e al progresso sostenibile nelle piccole nazioni insulari. La visita mirava a evidenziare il ruolo costruttivo della Cina sulla scena internazionale e a controbilanciare l’influenza degli Stati Uniti.

Il Senato ha approvato la procedura legislativa per il disegno di legge sulle stablecoin (GENIUS Act) con 68 voti favorevoli e 30 contrari. Il provvedimento potrebbe essere approvato già la prossima settimana. La proposta prevede che le stablecoin siano garantite da titoli del Tesoro statunitensi. L’amministrazione Trump sostiene il disegno di legge come strumento per rafforzare la posizione globale del dollaro.

