Notizie del mattino (13.06.2025)

I mercati azionari globali crollano mentre Israele lancia attacchi aerei contro i siti nucleari iraniani, alimentando timori di un conflitto più ampio. (US500: -1,2%, US100: -1,4%, US30: -1,1%).

Il massiccio attacco aereo contro l’Iran ha preso di mira impianti nucleari, siti missilistici e basi militari, uccidendo alti comandanti e scienziati iraniani. Teheran ha promesso una dura rappresaglia, con le prime incursioni di droni già segnalate. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza. L’attacco ha fatto saltare i prossimi colloqui sul nucleare e ha intensificato bruscamente le tensioni regionali, spingendo la comunità internazionale a chiedere una de-escalation, in un clima di timori per un conflitto su scala più ampia. Washington ha preso le distanze, invitando alla calma e cercando di proteggere i propri asset nella regione.

I rendimenti dei Treasury americani sono scesi per il quarto giorno consecutivo, grazie a dati moderati su inflazione e lavoro che hanno sostenuto i titoli obbligazionari. Le tensioni geopolitiche e i piani tariffari di Trump hanno rafforzato la domanda di beni rifugio. Il rendimento dei Treasury decennali USA è sceso di 2 punti base al 4,34%.

Anche i mercati azionari dell’Asia-Pacifico sono in ribasso, poiché gli investitori si rifugiano in asset sicuri come Treasury e oro, in attesa della reazione iraniana e di una possibile escalation. L’indice MSCI Asia Pacific è calato dell’1,1%; il Topix giapponese ha perso l’1%, l’S&P/ASX 200 australiano lo 0,4%, l’Hang Seng di Hong Kong lo 0,7% e lo Shanghai Composite lo 0,7%.

La produzione industriale del Giappone è risultata inferiore alle attese a maggio, con un calo dell’1,1% rispetto ad aprile (previsione: -0,9%, precedente: +0,2%). La Banca del Giappone dovrebbe mantenere il tasso di riferimento allo 0,5% nella prossima riunione, nonostante aspettative d’inflazione leggermente superiori.

I prezzi del petrolio sono saliti del 9%, segnando il maggior balzo degli ultimi tre anni, dopo l’attacco di Israele all’Iran che ha accentuato i rischi geopolitici. Gli investitori temono interruzioni nell’offerta da parte di un importante esportatore di greggio. La curva dei futures sul petrolio si è inclinata, segnalando preoccupazioni a lungo termine. I partecipanti al mercato si preparano a un’elevata volatilità, mentre le tensioni minacciano la stabilità della regione.

Nel mercato valutario: il dollaro USA si è leggermente ripreso grazie all’estremo “risk-off”. Il franco svizzero si è rafforzato rispetto al dollaro, con il cambio USD/CHF sceso fino allo 0,8056 (-0,6%), minimo da aprile, prima di recuperare parzialmente. L’euro è sceso dello 0,5% a 1,1523 dollari, la sterlina dello 0,6% a 1,3537 dollari. Le valute più sensibili al rischio, come il dollaro australiano e neozelandese, sono state le più penalizzate, con AUD/USD in calo dell’1,2% e NZD/USD dell’1,1%.

Le criptovalute sono sotto pressione: Bitcoin è sceso dell'1,6% a 104.271 dollari ed Ether ha perso il 4,7% a 2.517 dollari.

