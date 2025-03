Notizie del mattino (14.03.2025)

Le azioni asiatiche avanzano mentre le azioni cinesi salgono al livello più alto in oltre due mesi dopo che la Banca Popolare Cinese (PBoC) ha promesso di tagliare i tassi di interesse. L'indice Composite di Shanghai è salito dell'1,5%, mentre il CSI 300 è aumentato del 2,2%. L'Hang Seng di Hong Kong è cresciuto dell'1,9% mentre l'ottimismo si diffondeva nei mercati regionali.

Il TOPIX giapponese è aumentato dello 0,8% mentre il Nikkei 225 è avanzato dello 0,4% venerdì a causa di uno yen più debole. La coppia USD/JPY è salita dello 0,4% ed era destinata a crescere dello 0,2% per la settimana.

L'S&P 500 entra in territorio di correzione con i principali indici statunitensi che hanno chiuso in netto ribasso giovedì a causa dell'escalation delle tensioni commerciali. I futures dell'S&P 500 sono aumentati dello 0,7% nelle contrattazioni asiatiche dopo che il leader democratico del Senato Chuck Schumer ha appoggiato il disegno di legge di finanziamento temporaneo dei repubblicani per evitare la chiusura del governo.

I prezzi del petrolio rimbalzano con il Brent in aumento dello 0,7% a 70,34 dollari al barile dopo essere sceso dell'1,5% nella sessione precedente. Il WTI è aumentato dello 0,7% a 67,03 dollari al barile. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha avvertito che l'offerta globale di petrolio potrebbe superare la domanda di circa 600.000 barili al giorno quest'anno.

Proseguono i colloqui sulle tariffe tra Canada e Stati Uniti dopo un incontro ad alto livello tra i ministri canadesi e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick. I funzionari canadesi hanno dichiarato che le discussioni sono state costruttive, ma non hanno offerto un sollievo immediato dalle tariffe.

I prezzi del rame in Cina si avvicinano al massimo di cinque mesi, salendo dello 0,6% a 9.813,75 dollari a tonnellata, tra le aspettative che gli stimoli della PBoC favoriranno l'attività industriale e lo sviluppo delle infrastrutture.

La PBoC promette nuove misure di stimolo, inclusi potenziali tagli dei tassi di interesse e strumenti per mantenere la stabilità dello yuan. La banca centrale prevede di utilizzare il tasso di pronti contro termine a sette giorni come suo principale strumento di politica, riflettendo una mossa verso una gestione della liquidità basata sul mercato.

Trump minaccia tariffe del 200% sugli alcolici europei se l'UE procederà con la prevista tariffa del 50% sul whiskey americano. La mossa dell'UE, prevista per il 1° aprile, è una risposta alle tariffe statunitensi sull'acciaio e l'alluminio importati. Trump ha avvertito che vini, champagne e altri prodotti alcolici europei sarebbero presi di mira.

L'oro raggiunge il massimo storico di 2.993,90 dollari l'oncia, sostenuto dalle tensioni commerciali e dai dati deboli sull'inflazione statunitense. I prezzi sono destinati a guadagnare il 2,5% questa settimana poiché l'escalation della guerra commerciale e i timori di recessione aumentano l'attrattiva del metallo come bene rifugio.

I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono rimasti invariati a febbraio, segnalando un potenziale allentamento delle pressioni inflazionistiche. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) per la domanda finale non ha mostrato variazioni dopo l'aumento dello 0,6% di gennaio. Su base annua, il PPI è avanzato del 3,2%, in calo rispetto al rialzo del 3,7% di gennaio.

Tesla sta sviluppando un modello Y a basso costo a Shanghai sotto il progetto "E41" secondo fonti. L'auto sarà più piccola e costerà almeno il 20% in meno da produrre rispetto al modello attuale, con l'inizio della produzione di massa previsto per il 2026. Tesla punta a riconquistare quote di mercato in Cina dopo essere scesa al 10,4% l'anno scorso.

Le azioni di Intel salgono del 14,6% dopo la nomina di Lip-Bu Tan come nuovo CEO, andando contro la tendenza al ribasso del mercato più ampio.

L'attenzione della prossima settimana sarà sulle decisioni delle banche centrali con la Federal Reserve, la Banca del Giappone e la banca centrale di Taiwan tutte programmate per riunirsi. La Cina rilascerà dati economici chiave, inclusi vendite al dettaglio, produzione industriale e saldo commerciale lunedì.

