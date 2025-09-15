Notizie del mattino (15.09.2025)

Le borse della regione Asia-Pacifico hanno registrato oggi risultati contrastanti, mentre gli investitori hanno adottato un approccio prudente a seguito della pubblicazione di dati economici cinesi più deboli del previsto. La pressione sul sentiment è stata principalmente legata alla deludente performance dell’attività industriale e dei servizi. In un contesto di forte incertezza, gli investitori attendono la decisione della Fed di mercoledì sui tassi di interesse.

I dati cinesi di agosto hanno deluso: produzione industriale +5,2% a/a (previsione 5,8%, crescita più bassa negli ultimi 12 mesi), vendite al dettaglio +3,4% (previsione 3,8%, minimo da novembre 2024), investimenti fissi +0,5% da inizio anno (previsione 1,4%, minimo da 5 anni), investimenti immobiliari -12,9%, e tasso di disoccupazione salito al 5,3% (massimo da 6 mesi).

Il Financial Times riporta che non sono stati compiuti progressi significativi nei negoziati tra Stati Uniti e Cina sul commercio e sul fentanyl. Ciò aumenta la probabilità che un eventuale vertice a Pechino non si tenga a breve.

Fitch ha declassato il rating del credito della Francia da AA- a A+ , modificando al contempo l’outlook da “negativo” a “stabile”. Le valutazioni dei titoli di Stato francesi (OAT) hanno reagito con un calo sul mercato secondario.

L'indice PMI dei servizi della Nuova Zelanda per agosto è sceso a 47,5 rispetto a 48,9 di luglio – un livello che segna un aggravamento della contrazione del settore e il 18º mese consecutivo sotto quota 50 punti. La media storica è 52,9; l'attività economica è frenata da inflazione, alti tassi di interesse, domanda debole e incertezza politica e sui costi.

I futures sugli indici europei suggeriscono un’apertura moderatamente positiva per la sessione odierna. I futures sull’Euro Stoxx 50 sono in rialzo di circa lo 0,3%, dopo che l’indice aveva chiuso la seduta di venerdì con un lieve aumento dello 0,1%.

Sul mercato valutario, l’indice del dollaro DXY rimane stabile e la volatilità contenuta. Gli investitori si aspettano scambi tranquilli in vista di una settimana intensa, in cui le decisioni e i discorsi delle banche centrali avranno un ruolo chiave.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a imporre forti sanzioni alla Russia, ma solo dopo che tutti i Paesi della NATO avranno adottato misure analoghe. Ulteriore condizione sarà l’abbandono completo, da parte degli alleati, delle importazioni di petrolio russo.

Il mercato delle materie prime energetiche questa mattina appare in netto miglioramento. I prezzi del petrolio WTI sono in rialzo dello 0,85%, così come quelli del gas naturale (NATGAS).

L’oro segna un guadagno minimo e rimane nella zona dei massimi storici.

Il calendario macroeconomico di oggi prevede la pubblicazione dei dati sui prezzi all'ingrosso tedeschi per agosto e sull'indice manifatturiero di New York per settembre. I mercati ascolteranno anche gli interventi dei rappresentanti della BCE Schnabel, Rehn e della presidente Christine Lagarde.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.