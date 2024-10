Notizie del mattino (15.10.2024)

La sessione di cassa nella regione Asia-Pacifico è in rialzo dopo che nuovi massimi sono stati registrati sull'SP500 durante la sessione di ieri negli Stati Uniti. Indici come il Nikkei225, KOSPI, AUS200 e l'indice MSCI Singapore sono in crescita. L'eccezione sono gli indici cinesi, che stanno subendo un calo del 1,50-1,70%.

I contratti CFD sull'US500 hanno chiuso la sessione di ieri per la prima volta sopra i 5900 punti. Nel frattempo, l'indice SP500 di cassa ha chiuso con un aumento dello 0,77% a 5860 punti.

I guadagni sugli indici statunitensi sono stati trainati dall'entusiasmo per i titoli dei semiconduttori, tra cui NVIDIA (+2,4% a $138), ASML (+3,75%) e ARM (+6,84%).

Oggi, le valute più forti sono il dollaro statunitense (USD) e lo yen giapponese (JPY). Il dollaro continua a rafforzarsi, con l'USDIDX in aumento dello 0,13% oggi, superando i 103 punti. Nel frattempo, lo yen si sta leggermente riprendendo dalle perdite di ieri, con USDJPY in calo dello 0,11% a 149.6000.

L'indice di produzione industriale del Giappone, destagionalizzato, ha registrato un calo mensile del 3,3% ad agosto. Rispetto allo stesso mese del 2023, questo dato è diminuito del 4,9%. Il rapporto è in linea con le aspettative degli economisti.

Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, ha dichiarato lunedì che la politica monetaria rimane restrittiva, aggiungendo che ulteriori moderati tagli dei tassi di interesse potrebbero essere appropriati. Kashkari è generalmente considerato favorevole all'allentamento monetario.

Il prezzo del petrolio WTI è sceso ulteriormente, perdendo l'1,20% a 71 dollari al barile oggi. Il calo è stato alimentato dalla dichiarazione di Netanyahu secondo cui Israele colpirebbe obiettivi militari iraniani piuttosto che obiettivi nucleari o petroliferi, suggerendo un contrattacco più limitato per prevenire una guerra su vasta scala.

Nel mercato delle criptovalute, si osserva una leggera correzione dopo i forti guadagni di ieri. Ieri, Bitcoin ha testato la resistenza a 66.000 dollari, ma i rialzisti sono stati ripetutamente respinti da questi livelli. Oggi, Bitcoin è in calo dell'1,25% a 65.200 dollari.

Kashkari della Fed ha detto ieri che Bitcoin esiste da oltre un decennio ma rimane ancora inutile. Kashkari è noto per la sua posizione negativa sulle criptovalute nelle sue dichiarazioni precedenti. D'altra parte, ha riconosciuto che l'intelligenza artificiale generativa sembra avere un reale potenziale.

