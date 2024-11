Notizie del mattino (15.11.2024)

I mercati asiatici hanno scambiato con cautela dopo i commenti restrittivi del presidente della Fed Powell, con la maggior parte degli indici mantenendosi entro range ristretti. Il Nikkei 225 giapponese è salito dello 0,9% nonostante il debole PIL, mentre il CSI 300 cinese è sceso leggermente. L'ASX 200 ha guadagnato lo 0,5%.

Gli indici statunitensi erano in calo durante le contrattazioni asiatiche, con il Russell 2000 in testa alle perdite (-0,63%), seguito dal Nasdaq 100 in ribasso dello 0,51% e dallo S&P 500 (-0,38%).

Gli indici europei sono anche previsti in apertura negativa, con il DAX40 in calo dello 0,24% e il britannico UK100 a -0,19%.

La crescita del PIL giapponese nel terzo trimestre è rallentata allo 0,9% su base annua rispetto al 2,2% precedente, pur superando leggermente le stime. I consumi privati sono rimasti il principale sostegno, mentre le esportazioni e gli investimenti in capitale sono diminuiti. L'inflazione core CPI è prevista in calo al 2,2% in ottobre.

I dati di ottobre dalla Cina hanno mostrato segnali contrastanti: le vendite al dettaglio hanno superato le aspettative grazie alla spinta della Golden Week, ma la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni sono risultati inferiori alle previsioni. Il calo degli investimenti immobiliari si è approfondito al -10,3% su base annua.

La vittoria elettorale di Donald Trump continua a influenzare i mercati, con preoccupazioni su una possibile guerra commerciale con la Cina che incidono sul sentimento regionale. Trump ha proposto tariffe del 60% sulle importazioni cinesi.

I futures di Wall Street sono scesi dopo che Powell ha avvertito che i dati economici positivi danno alla Fed più tempo prima di tagliare i tassi. Ora i mercati stimano solo una probabilità del 61% di un taglio a dicembre, in calo rispetto all'85,7% di ieri.

Bitcoin è sceso dai massimi storici, in calo del 2,6% a $87.634 dopo aver raggiunto $93.226 all'inizio della settimana, mentre Ethereum è scambiato a $3.060.

Il dollaro è rimasto vicino ai massimi annuali mentre i rendimenti dei titoli di stato sono aumentati, poiché i mercati hanno ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi. USDJPY ha superato 156 dopo i dati deboli del PIL giapponese, che hanno aumentato le aspettative di un approccio accomodante da parte della BOJ.

I prezzi del petrolio sono calati, con il Brent a $71,91 e il WTI a $68,08, prevedendo perdite settimanali del 2,7% e del 3,3% rispettivamente. L'AIE ha avvertito di un possibile eccesso di offerta nel 2025, pur mantenendo stabili le previsioni di domanda.

L'oro è rimasto stabile a $2.566 ma si avvia verso la peggiore settimana da giugno 2021, in calo del 4,3% poiché la vittoria di Trump e i dati forti degli Stati Uniti hanno ridotto la domanda di beni rifugio.

Eli Lilly ha fatto causa all'Amministrazione delle Risorse e dei Servizi Sanitari degli Stati Uniti per le modifiche al programma di sconti sui farmaci 340B, seguendo un'azione simile da parte di Johnson & Johnson.

Eventi chiave in arrivo: PIL del Regno Unito per il Q3, dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, discorsi di Collins della Fed, McCaul della BCE e Thedeen della Riksbank. Netflix trasmetterà questa sera l'incontro di boxe Tyson vs Paul.

I dati commerciali hanno mostrato che le esportazioni dell'Indonesia sono aumentate del 10,25% su base annua in ottobre grazie a forti spedizioni agricole, mentre il PIL del terzo trimestre della Malesia è cresciuto del 5,3% su base annua, in linea con le stime ma in calo rispetto al 5,9% del secondo trimestre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.