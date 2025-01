Notizie del mattino (16.01.2025)

La sessione di ieri a Wall Street è stata dominata dai rialzisti. L'inflazione CPI leggermente inferiore alle aspettative ha dato slancio a Wall Street: l'S&P 500 è salito dell'1,8%, il Nasdaq 100 del 2,3% e il DJIA di oltre l'1,6%. Oggi, i futures sugli indici statunitensi proseguono la tendenza al rialzo, sostenuti dai risultati finanziari del colosso dei semiconduttori TSMC, che ha superato le previsioni sia per l'utile netto sia per i ricavi. I principali dati macroeconomici attesi oggi sono le vendite al dettaglio negli Stati Uniti per dicembre e le richieste di sussidi di disoccupazione, entrambe attese alle 14:30 CET. Il mercato prevede un aumento delle vendite dello 0,6% su base mensile a dicembre, rispetto allo 0,7% di novembre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nel suo Beige Book, una sintesi di opinioni economiche e imprenditoriali, la Fed ha evidenziato che: "I prezzi sono aumentati leggermente e la crescita dei salari ha accelerato. Anche l'occupazione è cresciuta o non ha mostrato cambiamenti significativi. L'attività economica è aumentata leggermente o moderatamente nei dodici distretti della Federal Reserve tra la fine di novembre e dicembre. Più fonti intervistate sono ottimiste sulle prospettive per il 2025 rispetto a quelle pessimiste, anche se in diversi distretti è emersa preoccupazione per l'impatto negativo che cambiamenti nelle politiche sull'immigrazione e sui dazi potrebbero avere sull'economia." Commenti dalla Fed: Goolsbee ha sottolineato che il tasso di interesse neutrale è inferiore all'attuale livello della politica monetaria negli Stati Uniti. Ha osservato che i miglioramenti nelle catene di approvvigionamento hanno contribuito a ridurre l'inflazione ed è fiducioso nella tendenza a lungo termine che porterà l'inflazione verso l'obiettivo del 2%. Ha definito il rapporto CPI di ieri "misto", ma ha evidenziato che negli ultimi sei mesi l'inflazione PCE si è attestata intorno al 2%. Williams ha dichiarato che l'inflazione scenderà all'obiettivo del 2% in un orizzonte di diversi anni. Ha inoltre sottolineato che il livello del debito pubblico statunitense rappresenta un rischio per l'economia e il tasso di interesse neutrale. Nonostante l'incertezza sulle azioni della nuova amministrazione, si è mostrato ottimista sulla crescita della produttività come nuova fonte di espansione economica. Mercati obbligazionari e valute: I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono scesi leggermente oggi, di 2 punti base, al 4,65%, accumulando un calo di quasi 17 punti base dai massimi locali del 10 gennaio. L'Eurodollaro perde leggermente, mentre il dollaro ha interrotto il sell-off di ieri. Criptovalute e materie prime: Bitcoin si avvicina ai 100.000 dollari e la maggior parte delle criptovalute ha recuperato parzialmente le perdite recenti. Il gas naturale perde oltre il 2%, mentre il petrolio arretra dello 0,2%. Tra le materie prime agricole, i futures sul cotone e sulla soia scendono rispettivamente dello 0,6% e dello 0,9%. Asia e Oceania: I futures sugli indici asiatici guadagnano solo leggermente. Il Nikkei non è riuscito a registrare un rialzo significativo nonostante il sentiment positivo negli Stati Uniti; l'indice Hang Seng di riferimento in Cina è salito dell'1%, mentre i contratti CHN.cash e HK.cash guadagnano circa lo 0,5%. L'AUDUSD perde quasi lo 0,3% nonostante i dati solidi sul mercato del lavoro australiano: il tasso di disoccupazione si è attestato al 4%, in linea con le previsioni, rispetto al 3,9% di novembre. Tuttavia, la creazione di posti di lavoro è stata di oltre 56.000 unità contro le 15.000 previste e le 35.000 precedenti. Il tasso di partecipazione è salito al 67,1% contro il 67% previsto.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.