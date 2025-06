Notizie del mattino (16.06.2025)

Venerdì, Wall Street ha chiuso con forti perdite a causa dell’improvvisa escalation del conflitto tra Israele e Iran.

(S&P 500: -1,1%; Nasdaq: -1,3%; DJIA: -1,8%; Russell 2000: -1,85%).

Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti potrebbero potenzialmente essere coinvolti nel conflitto. Tuttavia, l’ex presidente ha espresso la speranza che entrambi i Paesi “raggiungano presto la pace”, sottolineando che al momento gli Stati Uniti non sono coinvolti nell’attacco di Israele.

Nella regione Asia-Pacifico si osserva un cauto ottimismo. Il Nikkei 225 giapponese e il Kospi sudcoreano guidano i rialzi (entrambi +1,3%), mentre guadagni più moderati si registrano per l’indiano Nifty 50 (+0,6%), lo Shanghai SE Composite (+0,2%) e l’HSCEI cinese (+0,3%). L’indice australiano S&P/ASX 200 resta invariato.

In Giappone, il settore dei semiconduttori e le utility guidano i rialzi. In Cina si mettono in luce i titoli immobiliari (sottoindice Hang Seng per le società immobiliari: +2%), sostenuti dalle aspettative di nuovi stimoli a sostegno della domanda immobiliare, ancora in calo.

Le vendite al dettaglio in Cina a maggio hanno superato le attese (+6,4% a/a; previsione: 4,9%; precedente: 5,1%), toccando il livello più alto da dicembre 2023. Il dato è dovuto principalmente ai sussidi governativi e a un marcato aumento degli acquisti online. Tuttavia, la fiducia dei consumatori sta calando a causa della crisi immobiliare in corso (le vendite continuano a diminuire).

La produzione industriale cinese è cresciuta meno delle attese (+5,8% a/a; previsione: 6%; precedente: 6,1%).

Sul mercato valutario, la settimana si apre con una volatilità molto bassa. L’indice del dollaro perde appena lo 0,05%, mentre l’EURUSD guadagna lo 0,1% a 1,1560. I movimenti maggiori si registrano tra le valute oceaniche, che recuperano le perdite di venerdì (AUDUSD: +0,15%; NZDUSD: +0,25%).

De Guindos (BCE) ha dichiarato che l’obiettivo della banca centrale è ormai vicino, che i mercati hanno compreso chiaramente il messaggio post-decisione, che i rischi inflazionistici sono bilanciati, che la forza dell’euro non è una preoccupazione e che i dazi nel medio termine potrebbero frenare crescita e inflazione.

Il petrolio prolunga i guadagni dopo lo scambio di missili del weekend tra Iran e Israele. I futures sul Brent e sul WTI salgono rispettivamente dello 0,9% e dell’1,1%, mentre anche il gas naturale è in territorio positivo (+2%).

I metalli preziosi sono in leggera correzione. L’oro scende dello 0,3% a 3.422 dollari l’oncia, mentre l’argento perde lo 0,15% a 36,24 dollari l’oncia.

Le criptovalute mostrano ottimismo. Il Bitcoin guadagna l’1,8% a 106.600 dollari, Ethereum sale del 4,4% a 2.614 dollari, mentre anche i futures su Solana (+4,5%) e Sushi (+6%) sono in rialzo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

