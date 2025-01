Notizie del mattino (17.01.2025)

I mercati asiatici hanno registrato un andamento misto venerdì, con i titoli cinesi in rialzo grazie a solidi dati sul PIL, mentre le azioni giapponesi sono calate bruscamente. L'indice CSI 300 cinese ha guadagnato lo 0,5% dopo che il PIL del quarto trimestre è cresciuto del 5,4%, portando la crescita del 2024 al target del 5% di Pechino. Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,35% a causa delle aspettative di un aumento dei tassi da parte della BOJ.

Lo yen giapponese si è rafforzato a 155,62 per dollaro, poiché i mercati prevedono un possibile aumento dei tassi da parte della BOJ nella riunione della prossima settimana. Le azioni di Nintendo sono calate del 5% a seguito della tiepida accoglienza per la presentazione della Switch 2, pesando sul più ampio indice TOPIX, che ha perso lo 0,7%.

Il candidato al Tesoro del Presidente eletto degli Stati Uniti Trump, Scott Bessent, ha promesso sanzioni più severe sul petrolio russo e supporto per l'estensione dei tagli fiscali durante l'udienza di conferma al Senato. I mercati attendono l'insediamento di lunedì tra preoccupazioni per le misure commerciali previste contro la Cina.

I prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent a 81,6 dollari e il WTI a 78,30 dollari, segnando il quarto aumento settimanale consecutivo, poiché le nuove sanzioni statunitensi sull'energia russa stanno interrompendo le catene di approvvigionamento. La milizia Houthi dello Yemen dovrebbe interrompere gli attacchi nel Mar Rosso a seguito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza.

L'oro si è stabilizzato vicino ai massimi di un mese a 2.712 dollari, poiché dati economici misti degli Stati Uniti hanno alimentato speculazioni su un possibile taglio dei tassi. Il rame è salito dello 0,2% a 9.268 dollari grazie al forte PIL cinese, sebbene i guadagni siano stati limitati dalle preoccupazioni sulle politiche commerciali di Trump.

I trasformatori cinesi di soia si sono orientati fortemente verso le importazioni brasiliane per il primo trimestre del 2025 a causa dei timori di dazi statunitensi. I carichi brasiliani sono scambiati a 420 dollari/tonnellata contro i 451 dollari/tonnellata del Pacific Northwest statunitense, con le importazioni del primo trimestre previste in calo a 17,3-18,0 milioni di tonnellate.

Il dollaro sembra destinato a interrompere una striscia vincente di sei settimane a seguito di un'inflazione più moderata negli Stati Uniti, sebbene vendite al dettaglio e richieste di sussidi di disoccupazione abbiano mostrato una resilienza economica. Le valute asiatiche hanno registrato scambi prudenti, con lo yuan cinese in lieve rialzo grazie ai dati sul PIL.

La popolazione cinese è diminuita per il terzo anno consecutivo nel 2024, calando di 1,39 milioni a 1,408 miliardi nonostante un leggero aumento delle nascite. L'invecchiamento della popolazione e i bassi tassi di natalità pongono crescenti sfide economiche.

La Starship di SpaceX è esplosa durante un volo di prova giovedì, interrompendo il traffico aereo nei Caraibi mentre i detriti cadevano. La società ha confermato il successo nella cattura del booster, ma il fallimento della navetta è stato causato da una perdita nel sistema di propulsione.

