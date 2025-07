Notizie del mattino (17.07.2025)

Il sentiment di Wall Street resta ottimista, con il Nasdaq che ha chiuso la sessione di ieri su un nuovo massimo storico, trainato dai rialzi dei titoli Big Tech. Donald Trump non ha confermato l’articolo del New York Times e ha dichiarato che, per ora, non ha deciso di rimuovere il presidente della Fed Jerome Powell, anche se rimane aperto a risolvere la questione in tal senso.

Anche i future sugli indici europei sono in rialzo, mentre i mercati asiatici hanno mostrato un momentum positivo; tuttavia, la volatilità complessiva della sessione è stata persino inferiore a quella statunitense.

Tra le principali coppie valutarie, l’AUD/USD ha mostrato la maggiore volatilità, arretrando di oltre lo 0,5% a seguito di deboli dati sul mercato del lavoro australiano. L’EUR/USD è in calo dello 0,1%, riflettendo la stabilizzazione del Dollaro dopo le vendite di ieri, mentre l’USD/JPY guadagna oltre lo 0,4%.

In Australia, il tasso di disoccupazione di giugno è salito al 4,3%, sopra le attese del 4,1% e in linea con il dato di maggio (4,1%). La variazione dell’occupazione si è attestata a soli 2.000 posti di lavoro, ben al di sotto della previsione di 20.000 e solo leggermente sopra il dato precedente di -2.500. La partecipazione alla forza lavoro è stata del 67,1%, leggermente sopra le attese del 67%. Il report debole ha messo sotto pressione il Dollaro australiano. I titoli di Stato australiani sono crollati, poiché i mercati iniziano a prezzare una potenziale riduzione dei tassi da parte della RBA ad agosto.

I mercati delle materie prime restano relativamente calmi questa mattina. Tra i metalli, il prezzo dell’oro è in calo dello 0,3%, mentre il palladio arretra dell’1%.

Nel settore delle criptovalute, Ripple (XRP) sovraperforma, salendo di quasi il 2,5% a 3,14 dollari per token. Altrimenti, il sentiment nel mercato cripto resta contenuto nonostante l’ottimismo attorno al nuovo GENIUS Act statunitense, volto a regolamentare il settore degli asset digitali.

Trump ha ammorbidito la sua retorica nei confronti della Cina, puntando secondo quanto riferito a organizzare un vertice con il presidente Xi e far avanzare i negoziati su un accordo commerciale. Ieri, inoltre, il presidente statunitense ha annunciato l’intenzione di inviare lettere ufficiali a oltre 150 Paesi per illustrare i nuovi livelli tariffari proposti, che potrebbero variare tra il 10% e il 15%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.