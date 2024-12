Notizie del mattino (17.12.2024)

I mercati globali cauti in attesa delle decisioni delle banche centrali, con il meeting della Fed di mercoledì al centro dell'attenzione. I mercati attribuiscono una probabilità del 94% a un taglio dei tassi di 25 punti base, ma prevedono un allentamento più lento nel 2025. I futures statunitensi in leggero calo nonostante i guadagni tecnologici della notte.

Azioni asiatiche contrastate a causa dei dati deludenti dalla Cina. Il Nikkei sale dello 0,3%, mentre l'Hang Seng scende dello 0,5%. La produzione industriale cinese è in linea con le aspettative, ma le vendite al dettaglio rallentano bruscamente. Il settore immobiliare resta sotto pressione nonostante la stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni.

La Cina prevede un deficit record del PIL al 4% per il 2025, in aumento rispetto all'obiettivo del 3%, per sostenere la crescita in un contesto economico difficile. La leadership mantiene l'obiettivo di crescita del 5% nonostante la crisi immobiliare e i rischi esterni, tra cui potenziali dazi di Trump.

Bitcoin raggiunge un nuovo record di 107.767 dollari sulla proposta di Trump di una Riserva Strategica, sebbene l'attuazione presenti ostacoli. L'inclusione di MicroStrategy nel Nasdaq 100 rafforza il sentiment. ETH si avvicina al massimo storico a 4.011 dollari.

Il tumulto politico scuote diverse regioni. Il presidente sudcoreano Yoon è stato destituito per decreto di legge marziale, il parlamento tedesco ritira la fiducia al governo Scholz e la ministra delle Finanze canadese Freeland si dimette a causa delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

La BOJ dovrebbe mantenere i tassi invariati questa settimana secondo il 91% delle istituzioni intervistate, sebbene la maggioranza preveda rialzi entro tre mesi. Le banche centrali asiatiche divise sulla politica: Indonesia e Thailandia mantengono stabili, mentre le Filippine probabilmente taglieranno.

Il dollaro solido vicino ai massimi di 2,5 settimane in attesa delle indicazioni della Fed. L'euro scambia a 1,05002 dollari, lo yen stabile a 154,06. La sterlina rimbalza per le preoccupazioni sulla pressione salariale in vista dei dati sul lavoro del Regno Unito.

Il petrolio in calo con il WTI a 70,60 dollari e il Brent a 74,08 dollari, mentre le preoccupazioni sulla domanda cinese compensano i tagli dell'OPEC+. L'AIE avverte di un surplus di 950.000 barili al giorno nel 2025 nonostante le restrizioni alla produzione.

Alibaba venderà la sua quota in Intime per 1 miliardo di dollari, registrando una perdita di 1,3 miliardi nell'ambito della ristrutturazione strategica. Le azioni perdono l'1,5% nelle contrattazioni di Hong Kong.

I principali dati in uscita oggi includono i dati sui salari nel Regno Unito, le aspettative Ifo tedesche e il sentiment economico ZEW per dicembre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.