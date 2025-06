Notizie del mattino (18.06.2025)

Gli indici statunitensi aprono in rialzo, recuperando le perdite di ieri, nonostante i prezzi del petrolio restino sopra i 76 dollari a causa delle persistenti tensioni in Medio Oriente. I future europei indicano un’apertura positiva, sebbene la volatilità complessiva dei mercati azionari globali rimanga contenuta.

La Banca del Giappone ha mantenuto i tassi d'interesse invariati allo 0,5%, in linea con le aspettative del mercato. I future sul Nikkei 225 sono saliti dell'1,5% oggi, mentre la coppia USD/JPY è scesa dello 0,2%.

Gli analisti di ING prevedono che la BoJ manterrà i tassi invariati fino all'inizio del 2026 se i negoziati tariffari con gli Stati Uniti si protrarranno oltre il previsto. Tuttavia, se l'inflazione core dovesse rimanere sopra il 2% nei prossimi mesi, è ancora possibile un aumento dei tassi nel quarto trimestre.

L’oro ha registrato un lieve calo dello 0,05% a 3.386 dollari l'oncia, mentre il Bitcoin è risalito sopra quota 105,5 dollari dopo il calo di ieri a 103,9. Il sentiment nel mercato cripto resta cauto, riflettendo l'incertezza degli investitori.

Secondo il New York Times, l’Iran avrebbe predisposto missili e altre risorse militari per colpire le basi statunitensi nel caso in cui Donald Trump decidesse di entrare nel conflitto. Nel frattempo, i future sul VIX sono scesi dello 0,8%, suggerendo un lieve calo della tensione sui mercati.

La principale fonte di stress sui mercati oggi sono i prezzi del petrolio, tornati ai massimi da gennaio. L’attenzione degli investitori si sposta ora sulla decisione della Federal Reserve (alle 18:00 GMT) e sulle sue proiezioni, oltre alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell (alle 18:30 GMT). Alle 12:30 GMT verranno pubblicati i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione USA: un dato sopra i 250.000 potrebbe indicare un aumento dell’avversione al rischio a Wall Street.

Il rapporto API sul petrolio negli Stati Uniti ha segnalato un forte calo delle scorte. I mercati attendono oggi i dati dell’EIA per una conferma: Variazione delle scorte di greggio: -10,133 milioni (Previsione: -0,6M, Precedente: -0,37M) Variazione delle scorte di benzina: -0,202 milioni (Precedente: +2,969M) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Variazione delle scorte di distillati API: +0,318 milioni (Precedente: +3,712M) Variazione delle scorte di Cushing: -0,8 milioni (Precedente: -0,728M) Ieri, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite per il secondo mese consecutivo. Anche la produzione industriale è risultata inferiore alle attese, con un calo mensile dello 0,2%. La fiducia dei costruttori di case negli Stati Uniti ha toccato il livello più basso da dicembre 2022.

Il grano apre la sessione in rialzo dopo il rollover. Fonte: xStation5

