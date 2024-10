Notizie del mattino (18.09.2024)

Le azioni asiatiche sono state miste mercoledì mentre gli investitori attendevano l'esito della riunione della Federal Reserve oggi alle 20:00 CET. I volumi di scambio sono stati limitati a causa delle festività a Hong Kong e in Corea del Sud. I future sugli indici azionari statunitensi hanno mostrato lievi guadagni negli scambi asiatici.

I mercati cinesi si sono mossi appena con la ripresa degli scambi dopo una pausa di due giorni. Il sentiment rimane debole a seguito dei recenti dati economici negativi. L'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 e l'indice Shanghai Composite hanno scambiato vicino ai minimi di 7 mesi.

Il Nikkei 225 giapponese è stato il miglior performe, salendo dello 0,7%, mentre il TOPIX ha aggiunto lo 0,2%. Gli investitori stanno attendendo la riunione della Banca del Giappone alla fine di questa settimana, con aspettative di tassi invariati ma un tono più aggressivo con dati dalle 00:50 BST che mostrano un calo delle spedizioni negli Stati Uniti per la prima volta in tre anni.

I prezzi dell'oro sono aumentati leggermente, mantenendo i recenti massimi storici in vista dei tagli dei tassi della Fed. L'oro spot è aumentato dello 0,2% a $2.574,15 l'oncia.

I prezzi del petrolio sono scesi negli scambi asiatici dopo che i dati dell'API hanno mostrato un aumento inaspettato delle scorte statunitensi. I future sul greggio Brent sono scesi dello 0,4% a $73,41 al barile, mentre i future sul greggio WTI sono scesi dello 0,4% a $69,69 al barile in vista dei dati sulle scorte alle 16:30 CET di oggi.

Il dollaro ha ceduto alcuni guadagni durante la notte, scendendo drasticamente contro lo yen. Anche l'euro è avanzato, recuperando gran parte del calo del giorno precedente e attendendo i dati CPI alle 11:00 CET.

Gli operatori sono divisi tra le aspettative per un taglio dei tassi della Fed di 25 o 50 punti base. CME Fedwatch mostra una probabilità del 65% di una riduzione di 50 punti base.

La crescita delle esportazioni del Giappone è rallentata drasticamente ad agosto, con le spedizioni negli Stati Uniti in calo per la prima volta in tre anni. Gli ordini core di macchinari sono diminuiti inaspettatamente dello 0,1% a luglio.

Tupperware Brands ha presentato domanda per la protezione dal fallimento del Capitolo 11, citando la diminuzione della domanda e l'aumento dei costi.

Nippon Steel Corp ha ottenuto una proroga nella revisione della sicurezza della sua ricerca di United States Steel Corporation per $14,1 miliardi, potenzialmente spingendo una decisione oltre le elezioni statunitensi a novembre.

Meta Platforms sta affrontando una potenziale multa pesante nell'UE per presunte iniziative per dominare il mercato della pubblicità classificata.

BlackRock e Microsoft hanno annunciato piani per lanciare un fondo di oltre $30 miliardi per investire nell'infrastruttura di IA per i data center e i progetti energetici.

L'EURUSD è in aumento dello 0,05%. L'argento è sceso dello 0,92% e l'oro solo dello 0,1%. Anche il mercato delle criptovalute sta aspettando la FED dopo i guadagni di ieri; attualmente Bitcoin è piatto ed Ethereum sta scambiando in calo dell'1%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.