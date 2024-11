Notizie del mattino (18.11.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico sono per lo più in rialzo. Gli indici cinesi registrano guadagni tra lo 0,30% e lo 0,60%. L’indice giapponese Nikkei 225 è in aumento dello 0,50% a 38.200 punti, mentre i futures sull’indice SG20cash di Singapore guadagnano lo 0,12%.

Nel mercato forex, i cambiamenti nella prima parte della giornata sono minimi. L’indice del dollaro statunitense (USDIDX) perde lo 0,10% a 106,6000 punti. Una delle valute più forti oggi rimane la sterlina britannica, con un guadagno di circa lo 0,2%.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha dichiarato durante un’intervista che l’economia del paese sta facendo progressi verso il raggiungimento di un’inflazione sostenibile trainata dai salari. Tuttavia, Ueda non ha commentato una possibile decisione della BOJ sui tassi d’interesse in vista della riunione del mese prossimo. Ueda ha ribadito la disponibilità della BOJ ad aumentare ulteriormente i costi di finanziamento se l’economia si comporterà in linea con le previsioni. Il governatore ha indicato che le condizioni interne per un ulteriore rialzo dei tassi stanno migliorando.

Dopo il discorso di Ueda, lo yen giapponese si è leggermente indebolito ma ha successivamente recuperato le perdite, e attualmente USDJPY è in calo dello 0,10% a 154,4000.

Secondo fonti a conoscenza delle valutazioni di alcuni paesi del Gruppo dei 20 (G20), la Corea del Nord sarebbe pronta a inviare fino a 100.000 soldati per assistere la Russia nella guerra contro l’Ucraina.

Goldman Sachs ha confermato il suo obiettivo per l’oro a $3.000 per oncia entro dicembre 2025. Secondo la banca, i principali catalizzatori per la crescita rimarranno la forte domanda da parte delle banche centrali, i flussi nei fondi negoziati in borsa e i tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

Oggi, l’oro è in aumento dell’1,00% a $2.590, mentre l’argento è in rialzo dell’1,36% a $30,6400 per oncia.

Durante il fine settimana, sono stati resi noti nuovi incarichi nella futura amministrazione di Donald Trump. In vista del suo ritorno alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025, Trump ha nominato il deputato della Florida Matt Gaetz come suo candidato alla carica di Procuratore Generale.

Ha scelto Pete Hegseth, conduttore di Fox News e veterano militare, per la posizione di Segretario alla Difesa. Il controverso RFK Jr. diventerà Segretario alla Salute, mentre Marco Rubio sembra essere una scelta più sicura per il prossimo Segretario di Stato.

Trump ha sorpreso il mondo nominando individui favorevoli al mercato per il settore delle criptovalute e ha annunciato l’avvio di un lavoro di regolamentazione di questo mercato in collaborazione con progetti leader come Cardano e XRP. Ulteriori informazioni stanno sostenendo il prezzo del Bitcoin, che è in aumento dell’1,40% oggi, mantenendosi sopra i $91.000.

Durante il fine settimana, si è verificata una rotazione di capitali verso progetti di maggiore dimensione nel mercato degli altcoin. Progetti come XRP, Cardano e Hedera hanno registrato guadagni tra il 20% e il 30%.

