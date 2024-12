Notizie del mattino (18.12.2024)

I mercati asiatici negoziano con cautela in vista della riunione di dicembre della Federal Reserve, in cui è ampiamente atteso un taglio dei tassi di 25 punti base, ma l'attenzione rimane sulle indicazioni per il 2025. Wall Street ha imposto un tono nervoso, con il NASDAQ che ha perso terreno rispetto ai massimi storici e il Dow Jones che ha registrato la peggiore serie di perdite degli ultimi 40 anni. I futures statunitensi rimangono piatti nel commercio asiatico.

Il KOSPI della Corea del Sud è salito dell'1% mentre il Presidente ad interim Han Duck-soo ha continuato a rassicurare i mercati sulla stabilità dopo l'impeachment del Presidente Yoon Suk Yeol. L'ASX 200 australiano ha guadagnato lo 0,2%, mentre l'indice Straits Times di Singapore è sceso dello 0,3%, riflettendo un sentimento regionale misto.

La Cina prevede di aumentare significativamente la spesa fiscale, con Reuters che riporta un obiettivo di deficit record del 4% del PIL nel 2025, rispetto all'attuale target del 3%. L'incremento implica una spesa aggiuntiva di 1,3 trilioni di yuan (179,4 miliardi di dollari), stimolando i guadagni nei mercati della Cina continentale. Il CSI 300 di Shanghai Shenzhen e lo Shanghai Composite sono aumentati rispettivamente dello 0,6% e dello 0,7%, mentre l'Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato lo 0,9%.

I produttori giapponesi di automobili Honda e Nissan sono in trattative per una fusione che potrebbe creare il terzo più grande costruttore automobilistico al mondo, con una produzione annua di 7,4 milioni di veicoli. La notizia ha scatenato forti movimenti nei titoli automobilistici, con Nissan in rialzo del 22% e Mitsubishi in aumento del 13%, mentre Honda ha perso il 2%. La potenziale fusione riflette la crescente pressione dei produttori cinesi di veicoli elettrici e di Tesla sui costruttori tradizionali.

Il dollaro mantiene la sua forza vicino ai massimi di tre settimane, poiché i mercati anticipano una prospettiva restrittiva della Fed. I solidi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno rafforzato le aspettative di tagli graduali dei tassi nel 2025. Il dollaro australiano ha toccato il minimo di un anno a $0,6325, mentre il dollaro neozelandese ha raggiunto il minimo di due anni a $0,5748, riflettendo una diffusa forza del dollaro.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno ampliato significativamente il loro controllo sull'industria petrolifera del paese, gestendo ora fino al 50% delle esportazioni rispetto al 20% di tre anni fa, secondo funzionari occidentali e fonti di sicurezza. Questo sviluppo complica l'efficacia delle sanzioni occidentali mentre Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca. I prezzi del petrolio rimangono sotto pressione, con il WTI scambiato a $70,60 e il Brent a $73,34 al barile.

Eli Lilly ha ricevuto l'approvazione dal regolatore cinese per il suo trattamento dell'Alzheimer Kisunla (donanemab), segnando la quarta autorizzazione di mercato importante dopo Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. Il trattamento, che prende di mira le proteine beta amiloidi nel cervello, è venduto a $32.000 per un ciclo di 12 mesi negli Stati Uniti, rispetto ai $26.500 del concorrente Leqembi.

I prezzi dell'oro restano stabili a $2.646 in attesa della riunione della Fed, subendo pressioni dalla forza del dollaro e dalle aspettative di un percorso più lento di tagli dei tassi nel 2025. Nel frattempo, il rame è diminuito dello 0,4% a $8.973 nonostante i piani di stimolo della Cina, poiché i dati recenti continuano a mostrare debolezza nel più grande consumatore mondiale di rame.

Il Congresso è pronto a votare una nuova legislazione che limita gli investimenti statunitensi nei settori tecnologici cinesi, in particolare nell'IA e nelle aree sensibili alla sicurezza nazionale. Il disegno di legge amplia le restrizioni esistenti del Tesoro e include disposizioni per la revisione degli acquisti immobiliari cinesi vicino a siti sensibili e per l'esame delle licenze di telecomunicazione detenute da avversari stranieri.

Boeing ha annunciato la ripresa della produzione per i programmi 737, 767 e 777/777X dopo la fine di uno sciopero di sette settimane dei lavoratori meccanici. La FAA mantiene il limite di 38 velivoli MAX al mese, implementato dopo l'incidente di gennaio con Alaska Airlines, con una revisione prevista per gennaio 2025.

Bitcoin è sceso dal suo nuovo massimo storico di $108.152, attualmente scambiato intorno a $103.500, mentre Ethereum ha perso il 5% passando da oltre $4.000 a $3.832, poiché i mercati delle criptovalute hanno assorbito i recenti guadagni in attesa della decisione della Fed.

