Notizie del mattino (19.06.2025)

I mercati finanziari statunitensi chiusi per la festività di Juneteenth

I mercati finanziari negli Stati Uniti, inclusi il NYSE, il Nasdaq e il mercato obbligazionario, sono chiusi oggi in occasione della festività del Juneteenth. Nonostante la chiusura, le tensioni geopolitiche potrebbero comunque influenzare il sentiment degli investitori. L'attenzione dei mercati è rivolta alla possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Diverse fonti suggeriscono che gli Stati Uniti si stiano preparando per un possibile attacco militare contro l’Iran già a partire da questo fine settimana, con obiettivi potenziali che includono il complesso nucleare fortificato di Fordow.

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe approvato i piani, ma sta rinviando una decisione finale in attesa di segnali di de-escalation da parte dell’Iran. Si è tenuta una riunione ridotta alla Casa Bianca, ma i movimenti delle truppe indicano una prontezza operativa.

L’esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione nei pressi del complesso nucleare di Arak, invitando civili e lavoratori a lasciare l’area entro un raggio di 2 chilometri.

Si tratta del primo avviso del genere al di fuori di Teheran e suggerisce una preparazione coordinata tra alleati.

Il dollaro statunitense si è rafforzato rispetto alle principali valute, tra cui euro (EUR), yen giapponese (JPY), sterlina britannica (GBP) e dollaro australiano (AUD).

I future sugli indici azionari statunitensi sono inizialmente scesi, ma hanno successivamente recuperato parte delle perdite.

Goldman Sachs stima che l’attuale prezzo del Brent (intorno a 76–77 dollari al barile) includa un premio di rischio geopolitico di circa 10 dollari. Sebbene lo scenario base preveda una discesa a 60 dollari al barile entro il quarto trimestre, la banca avverte che un conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe spingere i prezzi oltre i 90 dollari. Disagi più gravi potrebbero farli salire ulteriormente.

Il PIL della Nuova Zelanda è cresciuto dello 0,8% su base trimestrale nel primo trimestre, superando le previsioni e uscendo dalla recessione tecnica. Su base annua il dato rimane negativo (-0,7%), ma migliore delle attese, trainato soprattutto dalle esportazioni. Nonostante i dati positivi, il dollaro neozelandese (NZD) ha mostrato poca reazione.

A maggio, l’Australia ha perso 2.500 posti di lavoro, contro un aumento atteso di 25.000. Tuttavia, l’occupazione a tempo pieno è aumentata in modo significativo, con le perdite concentrate nei lavori temporanei, il che ha attenuato la reazione dei mercati. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%. Questo rapporto probabilmente non impedirà alla RBA di tagliare i tassi a luglio, e i mercati continuano a scontare un’alta probabilità di un taglio.

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) dovrebbe tagliare oggi i tassi d’interesse di 25 punti base per contrastare la deflazione.

Nel frattempo, la Banca d’Inghilterra (BoE) dovrebbe mantenere i tassi invariati, anche se la suddivisione dei voti potrebbe fornire indicazioni sulla futura direzione della politica monetaria.

Queste decisioni concluderanno una settimana intensa per le banche centrali europee.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.