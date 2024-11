Notizie del mattino (19.11.2024)

Mercati asiatici per lo più in rialzo, guidati dai guadagni delle azioni tecnologiche, seguendo la forza registrata durante la notte a Wall Street. Il Nikkei è salito dello 0,5%, il KOSPI ha aggiunto lo 0,2% e l'ASX 200 è balzato dell'1,1%. Il CSI 300 cinese è rimasto stabile in attesa della decisione sui tassi LPR.

Il Nikkei è salito dello 0,5%, il KOSPI ha aggiunto lo 0,2% e l'ASX 200 è balzato dell'1,1%. Il CSI 300 cinese è rimasto stabile in attesa della decisione sui tassi LPR. I futures USA sono stabili nelle contrattazioni asiatiche mentre i mercati attendono i risultati di NVIDIA. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,15%, mentre i futures europei indicano un'apertura in rialzo con i futures STOXX 50 in crescita dello 0,55%.

mentre i mercati attendono i risultati di NVIDIA. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,15%, mentre i futures europei indicano un'apertura in rialzo con i futures STOXX 50 in crescita dello 0,55%. Il dollaro si ritira dai massimi di un anno mentre i mercati valutano le aspettative di politiche economiche di Trump. I rendimenti dei Treasury calano con il decennale al 4,408%. I mercati stimano una probabilità del 58,4% di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre.

mentre i mercati valutano le aspettative di politiche economiche di Trump. I rendimenti dei Treasury calano con il decennale al 4,408%. I mercati stimano una probabilità del 58,4% di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre. I verbali della RBA mostrano che il consiglio rimane cauto sull'inflazione, sottolineando la necessità di mantenere una politica restrittiva. Il tasso di cassa è previsto invariato fino a metà del 2025. Il dollaro australiano si mantiene stabile a 0,6504 USD.

mostrano che il consiglio rimane cauto sull'inflazione, sottolineando la necessità di mantenere una politica restrittiva. Il tasso di cassa è previsto invariato fino a metà del 2025. Il dollaro australiano si mantiene stabile a 0,6504 USD. Lo yen giapponese trova supporto a 154,47 per dollaro dopo l'avvertimento del Ministro delle Finanze sui movimenti eccessivi. Il Governatore della BOJ, Ueda, mantiene un atteggiamento accomodante nonostante i dati economici deboli.

dopo l'avvertimento del Ministro delle Finanze sui movimenti eccessivi. Il Governatore della BOJ, Ueda, mantiene un atteggiamento accomodante nonostante i dati economici deboli. Il Bitcoin è scambiato a 91.713 USD dopo che MicroStrategy ha annunciato un acquisto record di 51.780 monete per 4,6 miliardi USD a un prezzo medio di 88.627 USD. L’ottimismo per la vittoria di Trump si raffredda in attesa di dettagli sulle sue politiche.

dopo che MicroStrategy ha annunciato un acquisto record di 51.780 monete per 4,6 miliardi USD a un prezzo medio di 88.627 USD. L’ottimismo per la vittoria di Trump si raffredda in attesa di dettagli sulle sue politiche. Il petrolio è in leggero rialzo con il Brent a 73,45 USD e il WTI a 69,31 USD dopo la sospensione della produzione nel giacimento Johan Sverdrup in Norvegia. Il giacimento Tengiz in Kazakistan segnala inoltre una riduzione del 30% della produzione.

con il Brent a 73,45 USD e il WTI a 69,31 USD dopo la sospensione della produzione nel giacimento Johan Sverdrup in Norvegia. Il giacimento Tengiz in Kazakistan segnala inoltre una riduzione del 30% della produzione. L' oro estende la ripresa a 2.622 USD grazie alla debolezza del dollaro e alle crescenti tensioni Russia-Ucraina dopo che gli USA hanno autorizzato attacchi missilistici a lungo raggio nel territorio russo.

a 2.622 USD grazie alla debolezza del dollaro e alle crescenti tensioni Russia-Ucraina dopo che gli USA hanno autorizzato attacchi missilistici a lungo raggio nel territorio russo. La ricerca del segretario al Tesoro di Trump si amplia , con il CEO di Apollo, Marc Rowan, e l'ex Governatore della Fed, Kevin Warsh, che emergono come nuovi candidati dopo il ritiro di John Paulson dalla corsa.

, con il CEO di Apollo, Marc Rowan, e l'ex Governatore della Fed, Kevin Warsh, che emergono come nuovi candidati dopo il ritiro di John Paulson dalla corsa. Goldman Sachs si unisce a Morgan Stanley nelle previsioni per l'S&P 500, stimando un valore di 6.500 entro la fine del 2025 e prevede una crescita degli utili dell'11% e un'espansione del PIL del 2,5%. Avverte sui rischi di dazi e rendimenti.

e prevede una crescita degli utili dell'11% e un'espansione del PIL del 2,5%. Avverte sui rischi di dazi e rendimenti. Pechino e Shanghai annunciano agevolazioni fiscali sulla proprietà per rilanciare il mercato immobiliare, tra cui esenzioni dall'IVA per le rivendite di immobili detenuti da oltre 2 anni. Altre grandi città potrebbero seguire l'esempio.

per rilanciare il mercato immobiliare, tra cui esenzioni dall'IVA per le rivendite di immobili detenuti da oltre 2 anni. Altre grandi città potrebbero seguire l'esempio. Il FMI avverte dei rischi di crescita per l'Asia a causa dei "dazi reciproci", in particolare riguardo la proposta di Trump di un'imposta del 60% sulle importazioni cinesi. Mantiene la previsione di crescita per l'Asia al 4,6% per il 2024.

a causa dei "dazi reciproci", in particolare riguardo la proposta di Trump di un'imposta del 60% sulle importazioni cinesi. Mantiene la previsione di crescita per l'Asia al 4,6% per il 2024. Boeing licenzierà 2.500 lavoratori nei principali hub produttivi degli USA, parte di un piano più ampio di taglio di 17.000 posti di lavoro. Gli avvisi sono stati inviati ai lavoratori di Washington, Carolina del Sud, Oregon e Missouri.

nei principali hub produttivi degli USA, parte di un piano più ampio di taglio di 17.000 posti di lavoro. Gli avvisi sono stati inviati ai lavoratori di Washington, Carolina del Sud, Oregon e Missouri. Eventi chiave in arrivo: inflazione finale di ottobre dell'Eurozona, dati sulle abitazioni negli USA, discorso di Schmid della Fed, testimonianza del Governatore della BOE Bailey al parlamento, intervento di Elderson della BCE sulla finanza verde. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.