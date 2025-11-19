Notizie del mattino (19.11.2025)

I mercati azionari della regione Asia-Pacifico sono per lo più scesi: il Nikkei 225 giapponese è diminuito dello 0,12%, l’Hang Seng di Hong Kong dello 0,45%, il Composite di Shanghai è rimasto pressoché invariato e l’S&P/ASX 200 australiano ha registrato un lieve calo.

Allo stesso tempo, i futures basati sugli indici europei e americani indicano ribassi moderati, più evidenti però nei futures europei rispetto alle controparti statunitensi.

I dati provenienti dall’area dell’Oceania hanno mostrato segnali contrastanti: l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Nuova Zelanda è risultato inferiore alle attese, mentre la crescita salariale in Australia è stata in linea con le previsioni, evidenziando un aumento moderato ma con un certo indebolimento nella dinamica salariale del settore privato.

Le valute hanno mostrato performance differenti in un clima di avversione al rischio: il dollaro australiano (AUD) e quello neozelandese (NZD) sono al momento i peggiori, mentre yen ed euro sono attualmente maggiormente apprezzati dal mercato.

La Prima Ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato un pacchetto di stimoli da oltre 20.000 miliardi di yen, sostenuto da un ampio bilancio supplementare, creando un’esigenza urgente di intervento nella politica economica.

Il governatore della Bank of Japan, Ueda, ha incontrato i principali ministri delle finanze per discutere la situazione economica e le prospettive di politica monetaria, in particolare alla luce del forte calo del valore dello yen.

Nonostante l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato e un rafforzamento momentaneo dello yen, le tensioni sono tornate in seguito a notizie secondo cui la Cina potrebbe reintrodurre un divieto di importazione dei frutti di mare giapponesi, causando frizioni nelle relazioni bilaterali.

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno annunciato una serie di accordi chiave riguardanti difesa, commercio, tecnologia e cooperazione strategica. Riyad intende acquistare circa 300 carri armati americani e, in futuro, caccia F-35, il che dovrebbe rafforzare l’industria bellica americana e i legami di sicurezza tra i due Paesi. Sono stati inoltre firmati accordi sulla cooperazione nucleare, sulle materie prime critiche e sull’intelligenza artificiale, ampliando la partnership economica e tecnologica.

Il presidente Trump ha suggerito di aver probabilmente già scelto il suo candidato alla guida della Federal Reserve, sebbene non abbia rivelato il nome. Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, sta intervistando i candidati e dovrebbe presentare a breve la rosa finale a Trump. Tra i potenziali successori di Jerome Powell figurano il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett e l’ex membro del board della Fed Kevin Warsh.

Il petrolio WTI è in calo dello 0,2% oggi dopo che i dati del sondaggio API di ieri hanno mostrato un aumento delle scorte statunitensi di greggio maggiore del previsto.

I metalli preziosi stanno recuperando terreno oggi, rimbalzando con forza questa mattina. Il prezzo dell’oro è in aumento dello 0,67%, mentre l’argento guadagna l’1,42%.

Non si può dire lo stesso delle criptovalute, dove assistiamo a un ritorno dei ribassi. Il Bitcoin sta nuovamente testando la barriera psicologica dei 90.000 dollari; dopo il calo di ieri, la criptovaluta era riuscita a rompere al rialzo in modo sostenibile.

A cosa prestare particolare attenzione durante la seduta odierna?

Gli operatori seguiranno da vicino i risultati finanziari di Nvidia per indizi sul settore tecnologico, i dati sull’inflazione CPI nel Regno Unito e i segnali di politica monetaria provenienti dai commenti dei banchieri, nonché i verbali dell’ultima riunione FOMC negli Stati Uniti.

Gli investitori potrebbero inoltre monitorare eventuali sviluppi riguardanti i progressi del Giappone sul fronte degli stimoli economici e le notizie geopolitiche relative all’Ucraina, considerati potenziali fattori di rischio per il sentiment dei mercati globali.

