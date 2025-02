Notizie del mattino (20.02.2025)

L'attenzione degli investitori all'inizio della sessione di trading di giovedì è rivolta allo yen giapponese. La valuta giapponese sta guadagnando fortemente valore e sta scendendo al di sotto di un importante livello di supporto, il che potrebbe indicare un'inversione dell'attuale trend rialzista della coppia USD/JPY.

È interessante notare, tuttavia, che questi movimenti non sono dettati da alcuna informazione o notizia che potrebbe giustificare un simile comportamento della valuta. Un aspetto degno di nota è lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali statunitensi e giapponesi, che, essendo un indicatore correlato, ha esercitato pressione sulla coppia valutaria da tempo.

Dall'Australia è arrivato il rapporto sull'occupazione di gennaio, che si è rivelato molto positivo: il numero di nuovi posti di lavoro creati è stato più del doppio rispetto alla previsione mediana. Sebbene il tasso di disoccupazione sia aumentato di 0,1 punti percentuali, il tasso di partecipazione alla forza lavoro ha raggiunto un livello record, così come il numero totale di posti di lavoro.

La Banca Popolare Cinese ha nuovamente lasciato invariati i tassi di interesse a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3,1% e al 3,6%.

Negli Stati Uniti, ha destato interesse la notizia dell'intenzione di destinare il 20% dei risparmi derivanti dai tagli del Dipartimento DOGE a benefici aggiuntivi per gli americani, e una quota simile per ridurre il debito federale. Trump ha inoltre menzionato il rafforzamento delle riserve strategiche di petrolio (SPR) e l'imposizione di dazi del 20% su legname e prodotti in legno.

I future indicano un miglioramento del sentiment all'inizio della sessione odierna in Europa. I future basati sul DAX guadagnano attualmente lo 0,3%.

Morgan Stanley si mostra più ottimista sulle azioni cinesi, evidenziando cambiamenti strutturali nel mercato.

I metalli preziosi proseguono la loro fase di rialzo. L'oro sta attualmente guadagnando lo 0,4% e ha raggiunto nuovi massimi storici. Anche l'argento è in crescita di quasi lo 0,5%.

Nel mercato valutario, lo yen giapponese e il dollaro australiano sono le valute più forti della giornata. Il dollaro statunitense e l'euro risultano i principali perdenti.

Le quotazioni del gas naturale (NATGAS) sono in calo di quasi il 2,5%, dopo che nuove previsioni meteorologiche hanno indicato temperature superiori alla media negli Stati Uniti.

