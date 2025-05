Notizie del mattino (20.05.2025)

Mercati asiatici misti con la Cina in testa ai rialzi dopo il taglio dei tassi da parte di Pechino. Il CSI 300 di Shanghai e Shenzhen e il Composite di Shanghai sono saliti rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong è balzato dell’1%. L’ASX 200 australiano ha guadagnato lo 0,5% dopo il taglio dei tassi da parte della RBA. Il Nikkei 225 e il TOPIX giapponesi sono entrambi saliti dopo la conferma della prosecuzione dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Giappone. I futures sulle azioni statunitensi sono scesi dello 0,2% mentre gli investitori attendevano il voto alla Camera sul disegno di legge fiscale di Trump.

Le importazioni cinesi di carbone dalla Russia calano del 13% ad aprile, a 7,397 milioni di tonnellate metriche, con una contrazione complessiva delle importazioni del 16% su base annua. Le spedizioni russe potrebbero aumentare nei prossimi mesi grazie ai piani di Mosca di sostenere il settore con sconti sul trasporto ferroviario e garanzie di esportazione. Le importazioni dall'Australia sono diminuite del 3% a 6,97 milioni di tonnellate, mentre quelle dall'Indonesia sono crollate del 20% a 14,286 milioni di tonnellate a causa di dispute sui prezzi.

