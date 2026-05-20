Notizie del mattino (20.05.2026)

🌍 Geopolitica

Iran / USA: Trump ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a colpire nuovamente l’Iran — un giorno dopo aver annullato un attacco pianificato in seguito alla ricezione di una proposta di pace iraniana. L’Iran, a sua volta, ha presentato una proposta che richiede riparazioni di guerra e il ritiro delle truppe statunitensi. Lo Stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.

Diplomazia globale: Xi Jinping ospita oggi a Pechino Vladimir Putin — meno di una settimana dopo la visita ad alto profilo di Trump in Cina. Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta concludendo un vertice a Seul, il primo ministro indiano Narendra Modi è a Roma e il primo ministro ungherese Magyar è in visita ufficiale in Polonia per la prima volta.

📊 Economia e banche centrali

Fed: La governatrice Paulson (Fed di Philadelphia) ha dichiarato che l’attuale politica monetaria è appropriata, ma che i mercati fanno bene a prezzare ulteriori rialzi dei tassi o un mantenimento prolungato degli stessi. In commenti successivi, ha definito i rischi “super elevati” e ha esplicitamente aperto alla possibilità di un rialzo dei tassi se la crescita dovesse superare il potenziale. I verbali della riunione di aprile della Fed saranno pubblicati questa sera — segnando la maggiore divisione nel voto dal 1992.

BCE: Kocher, presidente del Consiglio direttivo, ha dichiarato in televisione che un rialzo dei tassi nella riunione di giugno (11 giugno) è inevitabile se lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. Nagel ha osservato che la BCE potrebbe essere costretta ad agire a giugno a causa dello shock energetico provocato dall’Iran.

PBOC / Cina: La banca centrale cinese ha lasciato invariati i tassi LPR per la 12ª volta consecutiva (1 anno: 3,00%, 5 anni: 3,50%). La PBOC ha fissato il cambio USD/CNY a 6,8397, ben al di sopra della stima di mercato di 6,8072.

Regno Unito: Oggi viene pubblicato il rapporto CPI di aprile — le stime indicano un calo dell’inflazione annuale al 3,0% dal 3,3%. L’effetto base deriva, tra le altre cose, da un errore nei dati del Department for Transport del 2025 e da forti aumenti delle tariffe idriche un anno fa, senza però modificare la tendenza inflazionistica sottostante. Il governatore Andrew Bailey testimonierà oggi davanti alla Commissione Tesoro del Parlamento.

📉 Mercati — sentiment generale

Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è salito al massimo da 16 mesi, al 4,687%, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni ha raggiunto il 5,198% — livello che non si vedeva dal 2007. Il mercato obbligazionario globale sta vivendo una forte vendita guidata dai timori inflazionistici. I futures sugli indici europei indicano un’apertura attorno a -0,5%.

Wall Street ha chiuso ieri sotto pressione: lo S&P 500 (US500) è sceso dello 0,06%, mentre il Nasdaq (US100) è rimasto pressoché invariato (+0,01%). Gli indici europei: DAX (DE40) -0,23% nel pre-market, EU50 -0,35%, UK100 -0,31%.

🌏 Asia

Il Nikkei 225 (JP225) perde oggi l’1,6%, il KOSPI il 2% e l’indice MSCI Asia-Pacific ex-Japan lo 0,7%. Gli indici asiatici registrano la quarta seduta consecutiva in ribasso sotto la pressione dei rendimenti obbligazionari in aumento.

Le blue chip cinesi (CSI300) cedono lo 0,4%, mentre l’Hang Seng perde lo 0,7%. Le azioni di Samsung Electronics scendono dopo che oltre 47.000 lavoratori hanno annunciato uno sciopero per giovedì, a seguito del fallimento dei colloqui di mediazione a Seul.

💱 Valute

Paradossalmente, lo JPY è attualmente la valuta principale più forte, ma USD/JPY resta stabile a 158,94–158,95 (poco sotto il livello psicologico di 159), dove il dollaro si è rafforzato per sette sedute consecutive, invertendo l’apprezzamento dello yen successivo all’intervento del 30 aprile.

EUR/USD scende a 1,1599 — il livello più basso dall’8 aprile. GBP/USD si attesta a 1,3394. Il dollaro resta vicino ai massimi di sei settimane contro un paniere di valute (USDIDX: 99,29). I dollari australiano e neozelandese (AUD, NZD) e il dollaro canadese (CAD) figurano tra le valute più deboli della giornata.

🛢️ Materie prime

Il petrolio Brent resta sopra i 110 $/barile (111,07 $, -0,2%), mentre il WTI si attesta a 103,69 $ (-0,28%). Il report API privato ha mostrato una quinta settimana consecutiva di calo delle scorte di greggio, pari a 9,1 milioni di barili, mentre le scorte di benzina sono diminuite di 5,8 milioni di barili. Oggi alle 16:30 CET è atteso il report chiave EIA, che potrebbe rafforzare la narrativa di un’offerta in restringimento.

Nel suo scenario rialzista, Citi prevede Brent a 150 $ nel breve termine, sostenendo che il mercato stia sottovalutando il rischio di interruzioni dell’offerta. Tuttavia, vale la pena notare che due superpetroliere cinesi con 4 milioni di barili di petrolio mediorientale hanno lasciato lo Stretto di Hormuz dopo oltre due mesi di attesa — il primo movimento del genere da molto tempo.

L’oro perde lo 0,22% e si attesta attorno ai 4.471 $ l’oncia — minimo da fine marzo — sotto pressione per il rafforzamento del dollaro. L’argento sale dello 0,31% a 73,83 $.

🏢 Aziende

NVIDIA (NVDA): oggi dopo la chiusura di Wall Street — risultati Q1 2026. Ricavi attesi: circa 79 miliardi di dollari (+80% a/a). Le opzioni di mercato implicano una variazione di circa 350 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Target Corporation (TGT): risultati del Q1 prima dell’apertura dei mercati. EPS atteso: 1,46 $, ricavi: 24,64 miliardi di dollari. La società è in ristrutturazione sotto il nuovo CEO Fiddlek; ha nominato un ex dirigente Walmart alla guida della supply chain. Il titolo è sceso di oltre il 40% negli ultimi cinque anni, ma guadagna il 30% quest’anno.

Marks & Spencer (MKS.UK), TJX Companies e Lowe's: pubblicazione dei risultati oggi prima dell’apertura dei mercati in Europa e negli USA. Walmart (WMT) e Ralph Lauren (RL) pubblicheranno i risultati domani prima dell’apertura.

₿ Criptovalute

Bitcoin sale dello 0,25% a circa 77.005–77.209 $. Il movimento è moderato nel contesto della volatilità dei mercati tradizionali — BTC resta sopra i 77.000 $ nonostante il sentiment globale “risk-off”.

🔑 Cosa aspettiamo oggi?

La sessione europea sarà dominata dai risultati di NVIDIA dopo la chiusura di Wall Street — un catalizzatore chiave per l’intero settore tech e AI. Prima, l’attenzione sarà rivolta al CPI del Regno Unito (intorno alle 08:00 CET), alla testimonianza del governatore Bailey e al report EIA delle 16:30 CET. In serata, i verbali della Fed: i mercati cercheranno segnali sul percorso dei tassi d’interesse. Con i Treasury decennali ai livelli più alti da oltre un anno e un quadro geopolitico teso, i risultati di Nvidia potrebbero essere l’unico fattore capace di invertire il sentiment negativo.