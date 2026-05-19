Le azioni SAP salgono alle stelle⚡I mercati azionari europei si tingono di verde🟩

Mercati e macroeconomia Gli indici europei sono in rialzo nella giornata di martedì: il DAX tedesco guadagna circa l’1,3%, il CAC 40 francese lo 0,9%, il FTSE 100 circa lo 0,7%, mentre lo Stoxx 600 paneuropeo segna un aumento di quasi lo 0,8–0,9%. Il principale catalizzatore dei rialzi è la decisione del presidente Donald Trump di annullare il previsto attacco all’Iran, a seguito delle richieste degli alleati del Golfo Persico – Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti – che hanno sollecitato di concedere più tempo alla diplomazia. Trump ha dichiarato che esiste una “ottima possibilità” di raggiungere un accordo nucleare con l’Iran, il che ha chiaramente ridotto le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio greggio è sceso di circa il 2%, anche se il Brent rimane sopra i 100 dollari al barile: i contratti con consegna a luglio vengono scambiati intorno a 109,8 dollari. Il dollaro è tornato su un percorso di rafforzamento dopo il rimbalzo di lunedì: il Bloomberg Dollar Spot Index segna +0,3% e il USDIDX si aggira intorno a 99,13–99,14, riflettendo un sentiment di mercato ancora fragile. Tra i settori dello Euro Stoxx 50, i migliori performer sono: Trasporti (+2,61%), Consumi discrezionali (+1,42%), Industriali (+1,36%) e Sanità (+1,12%). Il settore Energia è l’unico in territorio negativo (-0,03%), penalizzato dalla debolezza di TotalEnergies ed Eni, mentre i Materiali registrano solo un rialzo simbolico (+0,18%). Grafico indici e settori – Cosa guida il mercato? Il settore delle comunicazioni (+2,61%), insieme ai beni di consumo discrezionali (+1,42%) e all'industria (+1,36%), sta trainando i guadagni dell'Euro Stoxx 50 oggi, mentre l'energia è l'unico settore a registrare una leggera perdita (-0,03%). Fonte: XTB Il settore tecnologico (SAP +6,92%, Rheinmetall +5,07%) e i beni di consumo e industriali guidano i rialzi nello Euro Stoxx 50, mentre Infineon (-1,81%) e ASML (-0,76%) restano tra i pochi titoli in territorio negativo. Fonte: XTB I vincitori e i perdenti di oggi sui mercati europei; società incluse negli indici EuroStoxx 50 ed EU50. Fonte: XTB Società SAP è il maggior rialzo della giornata nello Euro Stoxx 50, con un guadagno di quasi +6,9%: l’azienda beneficia chiaramente dell’ondata di ottimismo nel settore tecnologico e del ritorno dell’appetito per il rischio; da inizio anno, tuttavia, il titolo resta ancora in calo di quasi il 25%.

Rheinmetall è in rialzo di oltre il 5% e il settore della difesa (+2,5%) è tra i migliori in Europa: la svedese Saab è salita di circa il 4–5% dopo la conferma che la Svezia acquisterà fregate navali dalla Francia per oltre 4 miliardi di dollari, con Saab che svilupperà sistemi radar e d’arma.

Evolution Gaming è balzata di oltre l’11% dopo l’annuncio di un programma di riacquisto di azioni da 2 miliardi di euro (circa 2,4 miliardi di dollari), una delle operazioni di buyback più grandi nella storia della società.

Vallourec è in calo di quasi il 7,8% dopo che ArcelorMittal ha venduto la propria quota del 10% nel produttore francese di tubi in acciaio a uno sconto, incassando circa 667 milioni di euro.

Uniper è in rialzo di circa 1,9–9,3% dopo l’annuncio del governo tedesco dell’intenzione di privatizzare il gruppo energetico: lo Stato detiene il 99,12% delle azioni e prevede di venderle o quotare la società in borsa, in quella che potrebbe diventare una delle maggiori operazioni europee dell’anno.

Infineon Technologies (-1,81%) e ASML (-0,76%) pesano sul settore tecnologico, nonostante il forte rimbalzo di SAP: gli investitori stanno adottando un approccio selettivo verso i produttori di chip, in un contesto di incertezza legato al commercio globale e ai prossimi risultati di Nvidia.

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