Notizie del mattino (20.08.2025)

Il Nasdaq 100 è sceso fino all’1,4% ieri, segnando il secondo calo più marcato dallo “shock dazi” di aprile, con Nvidia a guidare la flessione. La debolezza dei titoli megacap ha oscurato i guadagni di oltre 350 titoli dell’S&P 500.

Oggi, anche i sentimenti sul mercato dei futures di Wall Street sono più deboli, con US100, US500 e US30 in calo tra lo 0,3% e lo 0,4%.

Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa il sentiment è misto: i futures sui principali indici, come DE40 o UK100, registrano lievi ribassi. I mercati attendono i verbali del FOMC USA (ore 18:00 GMT) e i dati finali sull’inflazione dell’Eurozona (ore 9:00 GMT), ma anche i commenti dei membri della Fed Waller e Bostic.

La PBoC ha deciso di mantenere i tassi invariati al 3,5%, in linea con le attese del mercato. I futures sugli indici cinesi HK.cash e CHN.cash guadagnano quasi lo 0,5% oggi.

L’EURUSD perde quasi lo 0,1% e, sul mercato forex, la coppia più volatile della giornata è NZDUSD, che cede l’1% dopo che la RBNZ ha tagliato i tassi al minimo da 3 anni, segnalando che ulteriori allentamenti monetari sono in arrivo. Il “Kiwi” oggi si indebolisce.

Sul fronte obbligazionario, i Treasury americani hanno guadagnato terreno in vista del discorso di venerdì (Jackson Hole) del presidente della Fed Powell, facendo scendere il rendimento decennale di 3 punti base al 4,31%.

S&P Global Ratings ha sottolineato che le entrate derivanti dai dazi potrebbero contribuire ad attenuare l’impatto dei tagli fiscali e proteggere il rating creditizio del Paese.

Il petrolio guadagna lo 0,5% oggi, dopo la seduta debole di ieri e il report API statunitense che ha mostrato -2,4 milioni di barili rispetto a -1,2 milioni attesi e +1,5 milioni precedenti. Le scorte di benzina sono scese di 1 milione contro -1,8 milioni della rilevazione precedente. Il gas naturale perde quasi lo 0,5%.

Il Bitcoin cerca di stabilizzarsi dopo il sell-off di ieri, avvicinandosi a 113.600 USD, ma il sentiment sul comparto cripto resta debole, con Ethereum a 4.180 USD contro oltre 4.700 USD di pochi giorni fa. La volatilità sui metalli preziosi e industriali resta bassa questa mattina.

