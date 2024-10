Notizie del mattino (20.09.2024)

I mercati asiatici hanno chiuso la giornata prevalentemente in rialzo, seguendo i guadagni registrati la notte precedente a Wall Street in seguito alla significativa riduzione dei tassi di interesse di 50 punti base da parte della Federal Reserve. L'indice giapponese Nikkei 225 ha registrato la performance migliore, con un aumento dell'1,8%, mentre l'indice più ampio TOPIX ha guadagnato l'1,5%.

La Banca del Giappone ha mantenuto invariati i tassi di interesse come previsto, ma ha segnalato aspettative di un aumento costante dell'inflazione. Lo yen si è rafforzato leggermente dopo la decisione, con USDJPY in calo dello 0,2% a 142,28.

Le azioni cinesi hanno registrato una performance inferiore poiché la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariato il suo tasso di interesse di riferimento, andando contro le aspettative di ulteriori stimoli. Gli indici Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite sono scesi leggermente.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1,3%, sostenuto dai guadagni dei titoli tecnologici. Il KOSPI della Corea del Sud è salito dell'1%, mentre l'ASX 200 australiano ha aggiunto lo 0,3%, raggiungendo un nuovo record storico.

Il dollaro si è indebolito ampiamente in seguito al taglio dei tassi della Fed. L'indice del dollaro e i future sull'indice del dollaro sono entrambi scesi leggermente negli scambi asiatici.

I prezzi del petrolio sono rimasti sostanzialmente invariati, ma sono in pista per una seconda settimana consecutiva di guadagni. I future sul Brent crude sono scesi dello 0,3% a 73,69 dollari al barile, mentre i future sul WTI crude sono scambiati a 70,95 dollari.

L'oro ha fluttuato vicino ai massimi storici a 2.592,17 dollari l'oncia, beneficiando dell'indebolimento del dollaro e di un ambiente di tassi di interesse più bassi.

Huawei e Apple hanno lanciato i loro ultimi smartphone in Cina, con molti fan di Huawei delusi dal fatto che il nuovo telefono tri-pieghevole Mate XT da 2.800 dollari non fosse disponibile per i clienti walk-in a causa dei vincoli di fornitura.

FedEx ha riportato un forte calo degli utili trimestrali e ha abbassato le previsioni di fatturato per l'intero anno poiché i clienti continuano a passare da opzioni di consegna rapide e costose a alternative più economiche e lente.

Il governatore della Banca di Thailandia ha sottolineato la necessità dell'indipendenza della banca centrale nel fissare la politica monetaria in mezzo a disaccordi con il governo sui tagli dei tassi di interesse.

Le raffinerie di petrolio a livello globale stanno affrontando un calo della redditività ai minimi pluriennali, segnalando un allentamento della domanda dei consumatori e dell'industria, soprattutto in Cina.

EURUSD è stabile, l'argento è in aumento dello 0,7% e l'oro solo dello 0,2%. Il mercato delle criptovalute è in verde dopo la FED; attualmente Bitcoin è in aumento del 2% oggi ed Ethereum sta scambiando quasi il 4% in più.

