Notizie del mattino (20.11.2025)

Gli indici statunitensi proseguono il loro rimbalzo, trainati dai solidi risultati di Nvidia. L’indice US100 ha già guadagnato un totale del 2,00%, mentre l’US500 è in rialzo dell’1,25%. Oggi, gli indici stanno salendo rispettivamente dello 0,75% e dello 0,70%.

Nvidia ha pubblicato uno dei più forti report sugli utili della sua storia: 57 miliardi di USD di ricavi nel terzo trimestre e una guidance di circa 65 miliardi per il quarto. Il management ha sottolineato che la domanda per i chip Blackwell e per le GPU cloud è “enorme”, e l’azienda vede un potenziale di 500 miliardi di USD in ricavi da chip di nuova generazione entro il 2026. Le azioni Nvidia sono in rialzo di oltre il 5,00%, a 196 USD per azione.

Koeda, membro del board della BoJ, ha dichiarato che i tassi d’interesse devono continuare a salire. Le sue osservazioni aumentano la probabilità di un possibile rialzo a dicembre.

Lo JPY, tuttavia, rimane la valuta G10 più debole. I mercati stanno prestando più attenzione alla vendita strutturale dei JGB che ai segnali della BoJ.

I rendimenti dei JGB sono balzati a livelli che non si vedevano da due decenni: 30 anni al 3,40%, 20 anni al 2,84%, 10 anni all’1,81%. Le preoccupazioni fiscali e le aspettative di ingenti emissioni di debito stanno spingendo i rendimenti verso l’alto.

Sarah Hunter della RBA ha affermato che l’ultima sorpresa inflazionistica al rialzo ha invalidato le precedenti previsioni. Ha avvertito che una crescita economica sopra trend potrebbe riaccendere l’inflazione — suggerendo che la Banca potrebbe non tagliare i tassi quanto il mercato si aspetta.

Bloomberg riporta che l’amministrazione statunitense sta facendo pressione sul Congresso affinché respinga le nuove restrizioni proposte sull’export dei chip AI avanzati di Nvidia. La Casa Bianca avverte che limiti troppo severi danneggerebbero la leadership tecnologica degli Stati Uniti e spingerebbero i clienti verso fornitori esteri.

Le Loan Prime Rates sono rimaste invariate per il sesto mese consecutivo (1 anno: 3,0%, 5 anni: 3,5%). Ciò riflette la debole domanda di prestiti e la preferenza di Pechino per uno stimolo più mirato.

Pechino sta valutando sussidi sui mutui, agevolazioni fiscali e minori costi di transazione per stabilizzare il debole mercato immobiliare. Le azioni dei developer stanno registrando lievi rialzi sulla notizia.

È probabile che la BoJ aumenti i tassi a dicembre: il 53% degli economisti si aspetta un rialzo allo 0,75%, e tutti gli intervistati prevedono tale livello entro il primo trimestre del 2026. Un yen più debole aumenta il rischio di inflazione importata, rafforzando l’argomento per un intervento.

Barclays prevede che la forza dei megacap e una politica monetaria più accomodante portino l’indice a 7.400 punti nel 2026. La banca ha aumentato le sue previsioni sugli utili, ma ha avvertito dei rischi per i settori non tech (inflazione, mercato del lavoro più debole). Ha inoltre segnalato la tipica volatilità del terzo anno di mandato presidenziale come potenziale fattore di rischio.

