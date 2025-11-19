Calendario economico: Nvidia e i verbali della Fed sotto i riflettori

Mercati in umore contrastante in attesa dei risultati di Nvidia

Il calendario odierno sarà completato dalla pubblicazione dei verbali del FOMC.

I dati API di ieri hanno segnalato un forte aumento delle scorte di petrolio negli Stati Uniti: i dati EIA confermeranno questa tendenza? La seduta di mercoledì sui mercati finanziari internazionali potrebbe rivelarsi cruciale per determinare il sentiment generale del mercato per il resto della settimana — e forse anche oltre — visto che oggi verranno pubblicati i risultati trimestrali di Nvidia e i verbali dell’ultima riunione del FOMC sui tassi di interesse. In un momento in cui i mercati azionari sono dominati da correzioni che spingono gli indici verso importanti livelli di supporto psicologico, i risultati di Nvidia potrebbero stabilire se i dubbi degli investitori sul settore dell’intelligenza artificiale siano fondati o se le solide performance della società riusciranno a sostenere i listini. La situazione è un po’ diversa per quanto riguarda i verbali del FOMC: difficilmente cambieranno le attese attuali di una pausa nei rialzi dei tassi a dicembre, ma potrebbero comunque fornire indicazioni significative sull’orientamento della banca centrale americana. In Europa, l’attenzione sarà focalizzata sui dati sull’inflazione del Regno Unito e dell’Eurozona. Principali dati macroeconomici della giornata (orario CET) 08:00 – Regno Unito, dati sull’inflazione di ottobre: Core CPI: previsione 3,4% a/a; precedente 3,5% a/a

Retail Price Index (RPI): previsione 4,3% a/a; precedente 4,5% a/a

Core CPI: previsione 0,4% m/m; precedente 0,0% m/m

Indice CPI: previsione 3,5% a/a; precedente 3,8% a/a 20:00 – Stati Uniti: Discorso del membro FOMC Williams Pubblicazione dei verbali della riunione FOMC 16:30 – Stati Uniti, dati EIA: Scorte di greggio: previsione -1,900M; precedente 6,413M Lavorazione del greggio nelle raffinerie (settimanale): precedente 0,717M Importazioni di greggio: precedente 0,849M Scorte di greggio a Cushing: precedente -0,346M Produzione di distillati: precedente 0,319M Prezzi settimanali dei distillati (EIA): precedente -0,637M Produzione di benzina: precedente 0,102M Scorte di benzina: precedente -0,945M Tasso di utilizzo delle raffinerie (settimanale): precedente 3,4% 09:00 – Eurozona: riunione della BCE sulla politica monetaria 11:00 – Eurozona, dati sull’inflazione di ottobre: HICP al netto di energia e alimentari: previsione 2,4% a/a; precedente 2,4% a/a Core CPI: previsione 2,4% a/a; precedente 2,4% a/a Core CPI: previsione 0,3% m/m; precedente 0,1% m/m Indice CPI: previsione 2,1% a/a; precedente 2,2% a/a Indice CPI: previsione 0,2% m/m; precedente 0,1% m/m CPI ex tabacco: precedente 0,1% m/m CPI ex tabacco: precedente 2,2% a/a HICP ex energia e alimentari: previsione 0,2% m/m; precedente 0,1% m/m

