Trimestrale Nvidia da Record. Battute le Stime

Un fatturato da record per il Q3 2025 a 57 miliardi di dollari, in aumento del 22% su base trimestrale e del 62% su base annuale. Le stime prevedevano 54 miliardi di dollari.

Fatturato da record per il comparto dei data center che si attesta a 51,2 miliardi di dollari, in aumento del 25% su base trimestrale e del 66% su base annuale. Margine lordo tra 73,4% e 73,6% con un utile netto a 31,76 miliardi di dollari in crescita del 23% su base trimestrale e del 59% su base annuale. Per il prossimo trimestre il fatturato é atteso a 65 miliardi di dollari



Jensen Huang, Ceo dell'azienda ha affermato "La domanda di elaborazione continua ad accelerare e ad aumentare sia nell'addestramento che nell'inferenza, con una crescita esponenziale. Siamo entrati nel circolo virtuoso dell'intelligenza artificiale. L'ecosistema dell'intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente, con sempre più creatori di modelli di base, sempre più startup di intelligenza artificiale, in più settori e in più paesi. L'intelligenza artificiale sta arrivando ovunque, facendo tutto, tutto contemporaneamente"



Tra i punti salienti abbiamo anche il sold-out di Blackwell, la partnership strategica con Open Ai, collaborazioni con Google Cloud, Microsoft, Oracle, xAi per realizzare l'infrastruttura di intelligenza artificiale americana. Anthropic funzionerá e scalerá su infrastruttura Nvidia, annunciata la collaborazione con Intel, annunciato il nuovo supercomputer Sosltice in collaborazione con Oracle e dotato di 100.000 Gpu Nvidia Blackwell, altri 6 supercomputer sono giá in procinto di essere costruiti. Le collaborazione proseguono anche con Nokia per quanto riguarda lo sviluppo delle reti, con Palantir e con Germania, Uk e Corea del Sud.

La reazione del titolo e il commento

Il titolo reagisce bene alla trimestrale e sale immediatamente di un +5% sulle quotazioni in afterhours andando a chiudere la sessione a +4,83%. Rialzo forte che attesta il titolo a ridosso dei 196 dollari per azione con un massimo toccato a 198,60. Trimestrale positiva, reazione positiva, ma il titolo rimane ancora ben al di sotto dei massimi visti nel corso delle ultime settimane. La trimestrale é sicuramente ottima, Nvidia potrebbe sfiorare i 200 miliardi di dollari di fatturato nel corso del 2025, stiamo parlando di un'azienda a dir poco clamorosa dal punto di vista dei risultati ma i dubbi rimangono sulle quotazioni. La capitalizzazione di 5000 miliardi di dollari corrisponde alla realtá, oppure siamo in bolla? Vedendo i risultati potrebbe anche essere plausibile, ma confrontando la capitalizzazione di Nvidia con altre grandezze economiche, siamo assolutamente fuori scala di paragone.





Il rialzo di Nvidia su grafico base 4 ore dopo i risultati della trimestrale di Q3 2025 del 19 novembre - Fonte: TradingView

