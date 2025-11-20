Trimestrale Nvidia da Record. Battute le Stime

- Fatturato da Record a 57 miliardi di dollari
- Fatturato in Aumento del 62% su base annuale e del 22% su base trimestrale
- Record per i Data Center a 51,2 miliardi di dollari
- Il Ceo Huang: "L'intelligenza Artificiale sta arrivando ovunque, facendo tutto, tutto contemporaneamente"
- Fatturato da Record a 57 miliardi di dollari
- Fatturato in Aumento del 62% su base annuale e del 22% su base trimestrale
- Record per i Data Center a 51,2 miliardi di dollari
- Il Ceo Huang: "L'intelligenza Artificiale sta arrivando ovunque, facendo tutto, tutto contemporaneamente"
Un fatturato da record per il Q3 2025 a 57 miliardi di dollari, in aumento del 22% su base trimestrale e del 62% su base annuale. Le stime prevedevano 54 miliardi di dollari.
Fatturato da record per il comparto dei data center che si attesta a 51,2 miliardi di dollari, in aumento del 25% su base trimestrale e del 66% su base annuale. Margine lordo tra 73,4% e 73,6% con un utile netto a 31,76 miliardi di dollari in crescita del 23% su base trimestrale e del 59% su base annuale. Per il prossimo trimestre il fatturato é atteso a 65 miliardi di dollari
Jensen Huang, Ceo dell'azienda ha affermato "La domanda di elaborazione continua ad accelerare e ad aumentare sia nell'addestramento che nell'inferenza, con una crescita esponenziale. Siamo entrati nel circolo virtuoso dell'intelligenza artificiale. L'ecosistema dell'intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente, con sempre più creatori di modelli di base, sempre più startup di intelligenza artificiale, in più settori e in più paesi. L'intelligenza artificiale sta arrivando ovunque, facendo tutto, tutto contemporaneamente"
Tra i punti salienti abbiamo anche il sold-out di Blackwell, la partnership strategica con Open Ai, collaborazioni con Google Cloud, Microsoft, Oracle, xAi per realizzare l'infrastruttura di intelligenza artificiale americana. Anthropic funzionerá e scalerá su infrastruttura Nvidia, annunciata la collaborazione con Intel, annunciato il nuovo supercomputer Sosltice in collaborazione con Oracle e dotato di 100.000 Gpu Nvidia Blackwell, altri 6 supercomputer sono giá in procinto di essere costruiti. Le collaborazione proseguono anche con Nokia per quanto riguarda lo sviluppo delle reti, con Palantir e con Germania, Uk e Corea del Sud.
La reazione del titolo e il commento
Il titolo reagisce bene alla trimestrale e sale immediatamente di un +5% sulle quotazioni in afterhours andando a chiudere la sessione a +4,83%. Rialzo forte che attesta il titolo a ridosso dei 196 dollari per azione con un massimo toccato a 198,60. Trimestrale positiva, reazione positiva, ma il titolo rimane ancora ben al di sotto dei massimi visti nel corso delle ultime settimane. La trimestrale é sicuramente ottima, Nvidia potrebbe sfiorare i 200 miliardi di dollari di fatturato nel corso del 2025, stiamo parlando di un'azienda a dir poco clamorosa dal punto di vista dei risultati ma i dubbi rimangono sulle quotazioni. La capitalizzazione di 5000 miliardi di dollari corrisponde alla realtá, oppure siamo in bolla? Vedendo i risultati potrebbe anche essere plausibile, ma confrontando la capitalizzazione di Nvidia con altre grandezze economiche, siamo assolutamente fuori scala di paragone.
Il rialzo di Nvidia su grafico base 4 ore dopo i risultati della trimestrale di Q3 2025 del 19 novembre - Fonte: TradingView
Live Mercati in Sintesi
Stock della settimana – NVIDIA (21.11.2025)
Il rapporto dell'UoM suggerisce un calo delle aspettative di inflazione 📌
Il PMI statunitense supera leggermente le aspettative; EURUSD senza reazione 📌
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.