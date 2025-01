Notizie del mattino (21.01.2025)

Iniziamo il primo giorno dopo l'inaugurazione del 47º Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I mercati finanziari iniziano la giornata in un clima di nervosismo a seguito delle decisioni iniziali prese alla Casa Bianca. Donald Trump ha firmato una lunga lista di ordini esecutivi ieri. Inoltre, è stato confermato che nella prima fase non saranno firmati ordini riguardanti i dazi. Tuttavia, il Presidente ha delineato diverse idee su cosa potrebbe essere fatto in merito ai dazi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile In serata, nello Studio Ovale, Trump ha dichiarato che la sua amministrazione imporrà un dazio del 25% su Messico e Canada a partire dal 1º febbraio. Questa è una mossa significativa, poiché Messico e Canada sono due dei tre maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. Lo scorso anno, le importazioni negli Stati Uniti dal Messico hanno superato i 470 miliardi di dollari, mentre quelle dal Canada si sono avvicinate ai 420 miliardi di dollari. Una tale decisione da parte degli Stati Uniti aumenta la probabilità che entrambi i paesi impongano dazi di ritorsione sui prodotti americani, potenzialmente danneggiando le imprese nazionali. Inoltre, la Cina potrebbe affrontare seri dazi se non si raggiungerà un accordo sull'acquisizione di TikTok. In risposta a questi annunci, si sta osservando una straordinaria volatilità sul mercato valutario. Le due valute più deboli sono il peso messicano e il dollaro canadese. Nel frattempo, il dollaro statunitense sta parzialmente recuperando le perdite del giorno precedente all'inaugurazione. Al momento della pubblicazione, l'USDMXN guadagna l'1,36%, mentre l'USDCAD è in rialzo di quasi lo 0,95%. Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno mostrando un sentiment più debole. Gli indici cinesi registrano perdite tra lo 0,50% e lo 0,80%. La borsa giapponese è in rialzo dello 0,05%, l'indice SG20cash di Singapore è in calo dello 0,30%, mentre l'indice AU200cash australiano è l'unico a guadagnare, con un aumento dello 0,35%. Tra i più importanti ordini esecutivi firmati ieri da Donald Trump, possiamo evidenziare: Dipartimento per l'Efficienza Governativa : Creazione di un nuovo dipartimento guidato da Elon Musk per migliorare l'efficienza del governo.

: Creazione di un nuovo dipartimento guidato da Elon Musk per migliorare l'efficienza del governo. Revoca delle politiche dell'era Biden : Trump ha annullato 78 azioni esecutive del mandato di Biden, incluse misure relative alla diversità e all'uguaglianza per le persone LGBTQ.

: Trump ha annullato 78 azioni esecutive del mandato di Biden, incluse misure relative alla diversità e all'uguaglianza per le persone LGBTQ. Accordo di Parigi sul Clima : Ritiro degli Stati Uniti dall'accordo del 2015, invertendo la decisione di rientro presa durante il mandato di Biden.

: Ritiro degli Stati Uniti dall'accordo del 2015, invertendo la decisione di rientro presa durante il mandato di Biden. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) : Ha ordinato l'uscita degli USA dall'OMS, citando contributi finanziari ingiusti.

: Ha ordinato l'uscita degli USA dall'OMS, citando contributi finanziari ingiusti. Politica sull'immigrazione : Dichiarazione dello stato di emergenza al confine e introduzione di restrizioni sulla cittadinanza per diritto di nascita.

: Dichiarazione dello stato di emergenza al confine e introduzione di restrizioni sulla cittadinanza per diritto di nascita. Emergenza energetica nazionale : Dichiarazione di emergenza energetica, con un'espansione delle trivellazioni e delle esportazioni di combustibili fossili.

: Dichiarazione di emergenza energetica, con un'espansione delle trivellazioni e delle esportazioni di combustibili fossili. Politiche di genere : Limitazione del riconoscimento federale a due generi, annullando le protezioni di Biden per l'identità di genere.

: Limitazione del riconoscimento federale a due generi, annullando le protezioni di Biden per l'identità di genere. Divieto di TikTok : Posticipata di 75 giorni l'applicazione del divieto federale su TikTok per valutarne le conseguenze.

: Posticipata di 75 giorni l'applicazione del divieto federale su TikTok per valutarne le conseguenze. Modifica degli standard sui veicoli elettrici: Revoca degli obiettivi di Biden per i veicoli elettrici e per gli standard sull'inquinamento automobilistico.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.