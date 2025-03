Notizie del mattino (21.03.2025)

Le azioni tecnologiche di Hong Kong scendono di circa il 3% dopo un recente rally, mentre l'indice HK.cash perde l' 1,6% . Un indice più ampio delle azioni cinesi si avvia verso il calo più marcato in due giorni da novembre. Anche le azioni in Indonesia e Taiwan sono in ribasso, mentre i titoli giapponesi registrano un lieve rialzo. I futures statunitensi rimangono in gran parte stabili.

scendono di circa il dopo un recente rally, mentre l'indice perde l' . Un indice più ampio delle azioni cinesi si avvia verso il calo più marcato in due giorni da novembre. Anche le azioni in e sono in ribasso, mentre i titoli giapponesi registrano un lieve rialzo. I futures statunitensi rimangono in gran parte stabili. I mercati globali si preparano alle tariffe di Trump , in vigore dal 2 aprile . Il presidente USA ha confermato sia tariffe reciproche generali sia tariffe settoriali specifiche, iniettando "un'ondata di incertezza" nei mercati, secondo Principal Asset Management .

, in vigore dal . Il presidente USA ha confermato sia tariffe reciproche generali sia tariffe settoriali specifiche, iniettando "un'ondata di incertezza" nei mercati, secondo . Gli utili aziendali segnalano venti contrari economici: FedEx ha ridotto le previsioni di profitto a causa dell'aumento dei costi e del calo della domanda. Nike ha evidenziato l'impatto delle tariffe e delle tensioni geopolitiche sugli utili, mentre PDD Holdings ha riconosciuto una crescente incertezza globale nonostante risultati superiori alle aspettative.

ha ridotto le previsioni di profitto a causa dell'aumento dei costi e del calo della domanda. ha evidenziato l'impatto delle tariffe e delle tensioni geopolitiche sugli utili, mentre ha riconosciuto una crescente incertezza globale nonostante risultati superiori alle aspettative. Le riunioni della Federal Reserve , della Banca del Giappone e della Banca d'Inghilterra hanno sollevato più domande che risposte. Tutte e tre le istituzioni hanno indicato le tariffe come un fattore che oscura le prospettive economiche, peggiorando il sentiment degli investitori, con mercati "alla cieca" in vista del 2 aprile .

, della e della hanno sollevato più domande che risposte. Tutte e tre le istituzioni hanno indicato le tariffe come un fattore che oscura le prospettive economiche, peggiorando il sentiment degli investitori, con mercati "alla cieca" in vista del . L'Unione Europea ha posticipato l'introduzione di tariffe sul whiskey americano e ha segnalato la disponibilità a dialogare con Trump prima di prendere ulteriori decisioni su misure di ritorsione, secondo il vice primo ministro irlandese.

e ha segnalato la disponibilità a dialogare con prima di prendere ulteriori decisioni su misure di ritorsione, secondo il vice primo ministro irlandese. Trump ribadisce la richiesta di tagli ai tassi della Fed in post sui social media, sostenendo che i prezzi di uova e benzina siano scesi. Il presidente della Fed, Jerome Powell , ha affermato che la banca centrale "non avrà fretta di agire" a causa dell'incertezza legata alle tariffe, mantenendo la previsione di due tagli di un quarto di punto quest'anno.

ribadisce la richiesta di tagli ai tassi della in post sui social media, sostenendo che i prezzi di e siano scesi. Il presidente della Fed, , ha affermato che la banca centrale "non avrà fretta di agire" a causa dell'incertezza legata alle tariffe, mantenendo la previsione di di un quarto di punto quest'anno. L' OPEC+ ha presentato un piano per ridurre ulteriormente la produzione di sette membri, compensando l'eccesso produttivo. Il piano prevede tagli mensili compresi tra 189.000 e 435.000 barili al giorno fino a giugno 2026 .

ha presentato un piano per ridurre ulteriormente la produzione di sette membri, compensando l'eccesso produttivo. Il piano prevede tagli mensili compresi tra fino a . L'indice del dollaro sale dello 0,21% a 104,01 , dopo un aumento dello 0,36% giovedì. L' euro scende dello 0,18% a $1,0831 , mentre il cambio USD/JPY sale dello 0,42% a 149,40 , nonostante dati sull'inflazione giapponese più robusti.

sale dello a , dopo un aumento dello giovedì. L' scende dello a , mentre il cambio sale dello a , nonostante dati sull'inflazione giapponese più robusti. L' oro scende dello 0,5% a $3.029,61/oz sotto la pressione di un dollaro più forte, pur mantenendosi sopra la soglia psicologica dei $3.000 , sostenuto dalla persistente domanda di beni rifugio.

scende dello a sotto la pressione di un dollaro più forte, pur mantenendosi sopra la soglia psicologica dei , sostenuto dalla persistente domanda di beni rifugio. I prezzi del petrolio aumentano per timori sull'offerta: il Brent guadagna lo 0,3% a $71,75 , mentre il WTI sale dello 0,4% a $68,38 , avviandosi verso il secondo rialzo settimanale consecutivo di circa 2% ciascuno.

aumentano per timori sull'offerta: il guadagna lo a , mentre il sale dello a , avviandosi verso il secondo rialzo settimanale consecutivo di circa ciascuno. La Germania voterà su un pacchetto di crescita economica: il Bundesrat dovrebbe approvare un fondo da 500 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture e difesa. Il voto rappresenta l'ultimo ostacolo prima che la legge venga firmata.

voterà su un pacchetto di crescita economica: il dovrebbe approvare un fondo da per investimenti in infrastrutture e difesa. Il voto rappresenta l'ultimo ostacolo prima che la legge venga firmata. Il Bitcoin scende dell'1,7% a $84.424,5, mentre le criptovalute in generale arretrano tra l'incertezza economica. XRP mostra forza relativa dopo che la SEC ha ritirato la causa contro Ripple.

