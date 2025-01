Notizie del mattino (22.01.2025)

Ieri l'S&P 500 è salito dello 0,9%, il Nasdaq 100 ha aggiunto lo 0,6%, mentre il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell'1,2%. Il Russell 2000 delle small caps ha guadagnato quasi l'1,8%. Un indicatore delle azioni del gruppo “Magnificent Seven” è salito dello 0,3%. Dopo la sessione di Wall Street, Donald Trump ha proposto un dazio del 10% sulla Cina.

I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso dopo la solida sessione di ieri, eccetto per l'US100, che guadagna lo 0,4%, grazie anche all'eccellente performance di Netflix. Le azioni del colosso sono aumentate dell'11% dopo la sessione, poiché l'azienda ha riportato risultati trimestrali molto superiori alle aspettative, inaugurando così la stagione degli utili delle "US BigTech". Anche United Airlines guadagna quasi il 4% dopo aver presentato solide prospettive di business.

Netflix ha registrato ricavi di 10,25 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente. L'utile netto è stato di 1,87 miliardi di dollari e l'utile per azione (EPS) ha raggiunto 4,27 dollari, superando le previsioni degli analisti di 4,20 dollari per azione.

Nel trimestre in esame, Netflix ha riportato un record di 19 milioni di nuovi abbonati, arrivando a 302 milioni, rispetto alle aspettative di circa 290 milioni. Questo risultato ha superato significativamente le previsioni degli analisti, che stimavano un aumento di circa 9,77 milioni di nuovi abbonati.

Le azioni in Giappone, Corea del Sud e Taiwan sono aumentate in risposta alla promessa di Trump di un piano di investimenti nell'IA, che ha dato impulso al settore tecnologico. Tuttavia, le azioni cinesi hanno fatto eccezione alla tendenza quando il nuovo presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che sta ancora valutando un dazio del 10% su tutti i beni cinesi. L'indice CSI 300 delle azioni continentali cinesi è sceso dell'1,3%, mentre l'Hang Seng Index ha perso l'1,8%.

La volatilità nel mercato valutario è molto limitata. L'indice del dollaro perde circa lo 0,15%, l'EUR/USD guadagna meno dello 0,2%. La coppia USD/JPY registra un aumento dello 0,3%.

L'oro guadagna quasi lo 0,1% e si avvicina a $1.748 per oncia; il sentiment nel mercato dei metalli preziosi è positivo. Tra le materie prime agricole, il frumento è quello che perde di più, con contratti CBOT in calo di quasi l'1%.

Le criptovalute mostrano un sentimento misto, con Bitcoin che si "consolida" nella fascia $104.500-$106.000. Il mercato è ancora in attesa di informazioni sulla riserva strategica di Bitcoin negli Stati Uniti, che per ora non è stata annunciata dalla nuova amministrazione.

La sessione odierna non sarà ricca di dati macroeconomici rilevanti; il dato più importante sarà l'indice dei principali indicatori economici del Conference Board degli Stati Uniti per dicembre, previsto per le ore 15:00 GMT. Inoltre, parleranno Christine Lagarde, presidente della BCE, e Joachim Nagel della Bundesbank.

Secondo Kyodo News, la BoJ dovrebbe aumentare i tassi d'interesse nella riunione di politica monetaria di questa settimana.

