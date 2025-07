Notizie del mattino (22.07.2025)

La sessione di martedì si mantiene tranquilla. Gli indici sono misti: Giappone e Australia registrano lievi cali, mentre gli indici cinesi mostrano modesti rialzi. Le principali coppie valutarie si sono mosse in range ristretti, con lo yen giapponese che si conferma la valuta più debole nella prima parte della giornata.

Il sentiment degli investitori è rimasto contenuto a causa di segnali macroeconomici e geopolitici contrastanti. Il mercato è privo di catalizzatori significativi.

I verbali della RBA indicano che sono possibili ulteriori tagli dei tassi, ma la banca resta concentrata sul momento e sull'entità di tali interventi. La maggior parte dei membri ha sostenuto il mantenimento del tasso al 3,85%, citando l’inflazione persistente e un mercato del lavoro ancora rigido.

Tre dei nove membri del consiglio della RBA hanno sostenuto un taglio dei tassi, facendo riferimento ai progressi nel contenimento dell’inflazione e a un PIL debole. La maggioranza ha invece preferito una pausa, citando un miglioramento dei dati e una politica ancora restrittiva.

Il consiglio ha espresso preoccupazione per un allentamento troppo rapido, soprattutto in un contesto di incertezza commerciale con gli Stati Uniti. I verbali confermano l’approccio cauto e guidato dai dati della banca centrale.

La Nuova Zelanda ha registrato un surplus commerciale di 142 milioni di dollari neozelandesi a giugno, ma le esportazioni sono diminuite su base trimestrale per la prima volta in quasi due anni. Il deficit commerciale annuale si attesta ora a 4,37 miliardi di dollari neozelandesi. Nonostante il surplus mensile, la debolezza delle esportazioni solleva preoccupazioni sulla crescita economica.

La Banca Popolare Cinese ha fissato il tasso di riferimento dello yuan a un livello superiore di 175 pips rispetto alle attese — il valore più alto da novembre 2024.

Donald Trump ha avvertito che prenderà in considerazione attacchi militari nel caso in cui l’Iran intensifichi le proprie attività nucleari. Ha sottolineato che il suo approccio è inteso come deterrente. Questo prosegue la sua linea dura nei confronti di Teheran.

Un rappresentante giapponese ha incontrato a Washington il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Lutnick, ma i colloqui non hanno portato a progressi concreti. Sono stati descritti come franchi ma privi di dettagli. Le due parti restano ancora distanti da un accordo.

Nonostante le rassicurazioni di Trump, secondo alcune fonti non verrà raggiunto alcun accordo commerciale — nemmeno limitato — tra Stati Uniti e India entro il 1° agosto. L’India non ha ancora ricevuto una notifica formale sull’eventuale imposizione di dazi. Le aree di disaccordo includono acciaio, alluminio, settore automobilistico e agricoltura. Un’intesa più ampia potrebbe slittare all’autunno.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.