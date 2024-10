Notizie del mattino (22.10.2024)

I mercati asiatici hanno registrato un calo generalizzato, con il Nikkei 225 giapponese che ha guidato le perdite (-1,7%) e il TOPIX in ribasso dell'1,1%. Il KOSPI della Corea del Sud ha perso oltre l'1%, mentre l'ASX 200 australiano è sceso dell'1%. I mercati cinesi sono andati in controtendenza, con CHN e CH50 in aumento dello 0,7% e l'Hang Seng di Hong Kong in rialzo dello 0,6%.

Le azioni cinesi hanno trovato sostegno dopo che la Banca Popolare Cinese ha tagliato il tasso di riferimento per i prestiti. La disoccupazione giovanile (escludendo gli studenti) è migliorata, passando al 17,6% a settembre rispetto al 18,8% di agosto.

I futures sugli indici azionari statunitensi hanno indicato un lieve ribasso nel commercio asiatico, dopo il ritiro di Wall Street dai massimi record a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro.

HSBC ha annunciato una grande ristrutturazione, consolidando le operazioni in quattro unità di business a partire da gennaio 2025. La banca ha nominato Pam Kaur come sua prima CFO donna, sostituendo Georges Elhedery.

Le azioni di Hyundai Motor India sono scese del 2% al debutto sul mercato dopo la più grande IPO del Paese, con un valore di 3,3 miliardi di dollari, quotandosi a 1.934 rupie rispetto al prezzo di emissione di 1.960 rupie.

I prezzi del petrolio sono calati con la ripresa degli sforzi diplomatici statunitensi per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Il Brent è sceso dello 0,3% a 73,93 dollari al barile, mentre il WTI è diminuito dello 0,2% a 69,72 dollari.

I prezzi dell'oro sono aumentati dello 0,6% a 2.734,38 dollari l'oncia, mantenendosi vicino ai massimi storici, mentre l'incertezza elettorale e le tensioni geopolitiche hanno sostenuto la domanda di beni rifugio. L'argento è salito dell'1,2%, vicino ai massimi degli ultimi 12 anni.

Il dollaro statunitense è rimasto vicino ai massimi degli ultimi due mesi e mezzo, poiché i mercati hanno previsto un approccio più cauto sui tagli dei tassi della Fed. Lo yen giapponese si è indebolito, toccando quasi 151 contro il dollaro, il livello più basso dalla fine di luglio.

Tesla è sotto scrutinio dopo che la presentazione del suo robotaxi è stata accolta con freddezza, con Jefferies che ha alzato il prezzo obiettivo a 195 dollari ma ha segnalato preoccupazioni sulla pressione del core business automobilistico e sulla governance.

Il PIL del terzo trimestre della Corea del Sud è previsto in crescita dello 0,5%, in ripresa rispetto alla contrazione dello 0,2% del trimestre precedente, sostenuto dalle esportazioni nonostante la debole domanda interna.

L'attenzione rimane sulle elezioni presidenziali statunitensi (tra due settimane), con gli ultimi sondaggi che mostrano una gara serrata tra Donald Trump e Kamala Harris. I mercati prevedono un aumento della volatilità man mano che si avvicinano le elezioni.

