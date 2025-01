Notizie del mattino (23.01.2025)

Dopo l'ottima sessione di ieri a Wall Street, durante la quale l'indice Nasdaq 100 è salito di quasi l'1,4%, il DJIA dello 0,3% e l'S&P 500 di un ulteriore 0,6%, i futures sugli indici statunitensi sono scambiati leggermente al ribasso nelle contrattazioni pre-apertura. Anche i principali indici europei sono in calo, sebbene la volatilità sia molto bassa.

Nella sessione asiatica, l'Hang Seng cinese arretra di un ulteriore 0,6% oggi e ha cancellato gran parte del movimento rialzista del 13 gennaio; i contratti sugli indici cinesi sono in perdita. Il Nikkei ha guadagnato quasi lo 0,8% grazie alla forza delle società tecnologiche, mentre il KOSPI della Corea del Sud arretra di oltre l'1%.

I metalli preziosi sono per lo più in calo, con il palladio che registra il maggior ribasso, oltre l'1% oggi. L'oro è leggermente in ribasso dopo i recenti guadagni. Anche le materie prime agricole registrano cali lievi.

Il gas naturale (NATGAS) ha aperto con un calo del 12% dopo il rollback e continua a perdere leggermente. Anche il petrolio è arretrato di quasi l'1,5% dopo il rollback e ha proseguito in ribasso. L'ottimismo in Cina è diminuito nonostante le ultime dichiarazioni dei rappresentanti dell'industria cinese e della banca centrale:

Rappresentante della PBoC: "Amplieremo la portata e la scala degli strumenti di liquidità per finanziare l'acquisto di azioni al momento opportuno."

Vicepresidente dell'Autorità di Regolamentazione Finanziaria Cinese: "Incoraggeremo i principali assicuratori statali a destinare il 30% dei nuovi premi generati agli investimenti in azioni."

Presidente dell'Autorità di Regolamentazione dei Titoli Cinesi: "Ogni anno, le compagnie assicurative statali forniranno almeno centinaia di miliardi di yuan in nuovi capitali a lungo termine per il mercato azionario."

Presidente dell'Autorità di Regolamentazione dei Titoli Cinesi: "Il rendimento da dividendo attuale dell'indice CSI 300 ha raggiunto il 3%, significativamente superiore al rendimento dei titoli di stato decennali." Cambiamenti nelle scorte di petrolio USA secondo l'API (in milioni di barili): Petrolio greggio: 1M contro 2,6M precedente Scorte di benzina: 3,2M contro 5,39M precedente Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Scorte di distillati: 1,9M contro 4,88M precedente Scorte a Cushing: 0,5M (Previsione: -, Precedente: 0,573M) Criptovalute Il Bitcoin continua a scambiare al ribasso, nonostante consistenti acquisti di ETF negli Stati Uniti. I dati indicano che nella sessione precedente il BlackRock ETF (IBIT) ha acquistato BTC per un valore di oltre 600 milioni di dollari (il maggiore di quest'anno), ma ciò non ha influenzato il prezzo. La criptovaluta con la performance peggiore al momento è Solana, che scende di quasi il 5%. Eventi di oggi Oggi la Banca di Turchia prenderà decisioni sui tassi di interesse, il che potrebbe aumentare la volatilità sulle coppie con la lira. EURTRY sta già guadagnando oltre lo 0,5%. Sul fronte macroeconomico, l'attenzione sarà rivolta alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (14:30). Tra le aziende che presenteranno i risultati finanziari troviamo General Electric, American Airlines (prima della sessione) e Texas Instruments (dopo la sessione). Kinder Morgan Le azioni di Kinder Morgan sono aumentate di quasi l'1% nel dopo mercato, nonostante un debole report del quarto trimestre 2024. L'utile operativo è stato di 1,1 miliardi rispetto agli attesi 1,3 miliardi. I ricavi sono stati di 3,98 miliardi rispetto ai 4,17 miliardi previsti da Wall Street. L'utile netto rettificato è stato di 708 milioni di dollari contro i 771 milioni attesi, con un EPS di $0,30, molto inferiore ai $0,32 previsti. Tuttavia, la società prevede di poter partecipare alla tendenza delle infrastrutture per i data center di intelligenza artificiale, alimentando le future capacità di IA negli Stati Uniti.

