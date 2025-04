Notizie del mattino (23.04.2025)

I mercati azionari sono saliti bruscamente dopo che Trump ha adottato un tono più morbido; i guadagni sono particolarmente visibili negli Stati Uniti. I contratti futures sull’US500 stanno già guadagnando l’1,50% oggi, l’US100 è in rialzo dell’1,86% e l’US2000 segna un +1,65%.

I rendimenti dei titoli trentennali sono scesi al 4,80% e il dollaro statunitense si è rafforzato dello 0,25%. Gli investitori hanno accolto positivamente i commenti più recenti di Trump, nonostante i frequenti cambi di posizione del presidente.

Trump ha dichiarato di non avere intenzione di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell, malgrado le minacce precedenti. Tuttavia, desidera che Powell agisca più rapidamente sul fronte dei tagli dei tassi di interesse.

Trump ha inoltre adottato un tono più conciliatorio nei confronti della Cina, affermando che la parte statunitense sarà “molto gentile” durante le trattative. Ha però avvertito che i termini dell’accordo “potrebbero irrigidirsi” se la Cina non collaborasse.

L’oro sta registrando una correzione dell’1,25%, attestandosi a 3.335 dollari per oncia.

Il mercato delle criptovalute rimane ottimista. Il Bitcoin è salito al livello di 93.500 dollari, mentre l’Ethereum ha raggiunto i 1.800 dollari.

La governatrice della Fed, Lisa Cook, ha sottolineato i rischi economici in corso legati ai dazi e all’incertezza. Ha riaffermato la fiducia del pubblico nella Fed e ha dichiarato che le aspettative d’inflazione restano ancorate. Secondo la Cook, l’intelligenza artificiale dovrebbe essere vista come un potenziale motore di crescita della produttività, non come una minaccia per l’occupazione.

L’indicatore PMI preliminare per l’Australia nel mese di aprile ha mostrato lievi cali nei settori manifatturiero e dei servizi (rispettivamente 51,7 e 51,4 punti).

In Giappone, il PMI manifatturiero resta in territorio di contrazione per il decimo mese consecutivo (48,5 punti), segnalando ordini deboli e bassa fiducia delle imprese.

Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sul Regno Unito affinché riduca le tariffe sulle automobili dal 10% al 2,5% e allenti le restrizioni sulle importazioni agricole. Sono inoltre in fase di revisione i regolamenti riguardanti l’origine dei prodotti.

Tesla ha infine guadagnato il 5,40% nelle contrattazioni after-hours, in seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali. L’aumento è avvenuto nonostante un calo degli utili del 71%.

